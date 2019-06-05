يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية
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يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية

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العرب اليوم - يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية

شركة يوتيوب
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة يوتيوب اليوم الأربعاء أنها ستقوم بحجب كافة الإعلانات التابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية.

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يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية



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يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية يوتيوب يعلن حجب إعلانات تابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية



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