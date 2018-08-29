طائرات بدون طيار لمراقبة الدلافين النهرية فى نهر أراكوايا



يعمل فريق من المتخصصين فى معهد "ماميروا" فى البرازيل بالتعاون مع منظمة "الحفاظ على البيئة" بمشروع "إيكو درون" لفهم ومراقبة عادات الدلافين النهرية، التى تعيش فى المياه العذبة لنهر "أراكوايا" على بعد 500 كيلو متر من العاصمة.