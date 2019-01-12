قامت شركة إل جى بالإعلان رسميا عن الهاتف LG Q9 والذى إنتشرت عنه الكثير من الشائعات فى الفترة السابقة فى كوريا ولا يسير الهاتف على خطى الإصدار السابق Q8 فقط ولكن أيضا يأتى بالكثير من مواصفات وتصميم الهاتف G7 Fit.

الهاتف يأتى بشاشة FullVision بحجم 6.1 بوصة وبدقة 3120*1440 بيكسل كما يأتى بمعالج Snapdragon 821 ورامات 4 جيجابايت ويأتى ببطارية بسعة 3000 ملى أمبير.

الهاتف يأتى بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى أمامية للسيلفي بدقة 8 ميجابيكسل ويأتى بمكبر صوت Booombox عالي الصوت ونظام Hi-Fi Quad DAC وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1.

أما بالنسبة لسعر الهاتف فسيأتى الهاتف بسعر 445 دولار ومن الممكن أن يتم الإعلان عن الهاتف فى السوق الأمريكية تحت إسم أخر ومعه قلم.