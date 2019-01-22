كشف تقرير مسرب عن عزم شركة جوجل توفير بعض مزايا ساعة أبل الذكية Apple Watch series 4 فى تحديث جديد لمنصة Wear OS، حيث ستقدم الخوارزمية الجديدة لرصد معدل ضربات القلب من خلال تخطيط ECG مع مستشعر EKG، حيث من المنتظر أن تعمل هذه المستشعرات على رصد أى نشاط غير طبيعى للقلب، كما تعمل على إشعار المستخدم عند رصد أى مشكلة.



ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندى، فتعد ميزة رصد معدل ضربات القلب من المميزات التى غابت عن منصة تشغيل Wear OS، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن جوجل فى طريقها لتحديث منصة تشغيل الساعات الذكية بعد أن حصلت Verily وهى إحدى المؤسسات البحثية التابعة لجوجل، على الموافقة على استخدام تقنية جديدة تتيح قراءة تخطيط ECG فى نموذج لساعة ذكية.

ومن المقرر أن يتيح نظام التشغيل تسجيل مخطط القلب، وتخزين المعلومات الخاصة بإيقاع القلب مع إمكانية نقل البيانات، عبر تقنية ECG، أيضًا من المتوقع أن تأتى هذه التقنية لاحقاً إلى ساعة Pixel من جوجل.