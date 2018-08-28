الهند تسمح بتشغيل الطائرات بدون طيار تجاريًا

أصدرت اليوم المديرية العامة للطيران المدنى "DGCA" بالهند، اللوائح المنظمة للتشغيل التجارى للطائرات بدون طيار فى البلاد والتى تحمل اسم Drone Regulations 1.0، حيث من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لها خلال 1 ديسمبر.



ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقدمت الحكومة Digital Sky Platform، وهى أول منصة من نوعها على مستوى العالم لإدارة حركة الطائرات بدون طيار والخاصة بمنع الطائرات التى لم تأخذ أى تصريح من الإقلاع، وهى عملية رقمية بالكامل تتطلب التسجيل لمرة واحدة للطائرات بدون طيار، بما فى ذلك مالك الطائرة والمتحكم بها.

ويتم تصنيف الطائرات وفقا لمقدار الحمولة:

نانو: أقل من أو يبلغ حجمها 250 جرام.

Micro: أكبر من 250 جرام وأقل من 2 كجم.

صغيرة: أكبر من 2 كجم أو أقل من 25 كجم.

متوسطة: أكبر من 25 كجم وأقل أو تساوى 150 كجم.

كبيرة: أكبر من 150 كجم.

بالنسبة إلى كل رحلة طيران (معفاة لفئة نانو)، سيُطلب من المستخدمين طلب إذن للسفر على تطبيق عبر الهواتف الذكية، وتسمح عملية تلقائية بقبول أو رفض الطلب على الفور.