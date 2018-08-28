الهند تسمح بتشغيل الطائرات بدون طيار تجاريًا

أصدرت اليوم المديرية العامة للطيران المدنى "DGCA" بالهند، اللوائح المنظمة للتشغيل التجارى للطائرات بدون طيار فى البلاد والتى تحمل اسم Drone Regulations 1.0، حيث من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لها خلال 1 ديسمبر.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقدمت الحكومة Digital Sky Platform، وهى أول منصة من نوعها على مستوى العالم لإدارة حركة الطائرات بدون طيار والخاصة بمنع الطائرات التى لم تأخذ أى تصريح من الإقلاع، وهى عملية رقمية بالكامل تتطلب التسجيل لمرة واحدة للطائرات بدون طيار، بما فى ذلك مالك الطائرة والمتحكم بها.
ويتم تصنيف الطائرات وفقا لمقدار الحمولة:
نانو: أقل من أو يبلغ حجمها 250 جرام.
Micro: أكبر من 250 جرام وأقل من 2 كجم.
صغيرة: أكبر من 2 كجم أو أقل من 25 كجم.
متوسطة: أكبر من 25 كجم وأقل أو تساوى 150 كجم.
كبيرة: أكبر من 150 كجم.
بالنسبة إلى كل رحلة طيران (معفاة لفئة نانو)، سيُطلب من المستخدمين طلب إذن للسفر على تطبيق عبر الهواتف الذكية، وتسمح عملية تلقائية بقبول أو رفض الطلب على الفور.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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