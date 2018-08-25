تويتر تنهى دعم تطبيقها على هواتف أيفون القديمة

أنهت شبكة التغريدات المصغرة دعم تطبيقها لكافة مستخدمى هواتف ايفون وأجهزة أيباد التى تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأقدم.
ووفقا لرسالة جاءت فى تحديث التطبيق فى آخر إصدار على متجر App Store تم إطلاقه هذا الأسبوع، فسيسمر المستخدمين الذين يشغلون نظام التشغيل iOS 10 أو أحدث فى الحصول على دعم التطبيق، وأشارت رسالة الشركة إلى أن هذا القرار سيسمح لها بمزيد من القدرة على تطوير التطبيق لكافة عملائها، وذلك وفقا لتقرير TechCrunch الأمريكى، إذ كان تويتر يدعم حتى الوقت الراهن بعض الأجهزة القديمة مثل ايفون 4 و5 و6 ومختلف إصداراتها.
وتقول الشركة أنها أزالت رسميا الدعم من مجموعة من الهواتف التى تدعمها، وهو ما يعنى أن مستخدمى الأجهزة لن يتلقوا تحديثات الميزات أو إصلاحات الأخطاء الخاصة بتطبيق تويتر، فيما لا تعد شبكة التغريدات الأولى التى تقوم بمثل هذه الخطوة، إذ سبقتها سناب شات وفيس بوك.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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