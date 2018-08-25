تويتر تنهى دعم تطبيقها على هواتف أيفون القديمة



أنهت شبكة التغريدات المصغرة دعم تطبيقها لكافة مستخدمى هواتف ايفون وأجهزة أيباد التى تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأقدم.



ووفقا لرسالة جاءت فى تحديث التطبيق فى آخر إصدار على متجر App Store تم إطلاقه هذا الأسبوع، فسيسمر المستخدمين الذين يشغلون نظام التشغيل iOS 10 أو أحدث فى الحصول على دعم التطبيق، وأشارت رسالة الشركة إلى أن هذا القرار سيسمح لها بمزيد من القدرة على تطوير التطبيق لكافة عملائها، وذلك وفقا لتقرير TechCrunch الأمريكى، إذ كان تويتر يدعم حتى الوقت الراهن بعض الأجهزة القديمة مثل ايفون 4 و5 و6 ومختلف إصداراتها.

وتقول الشركة أنها أزالت رسميا الدعم من مجموعة من الهواتف التى تدعمها، وهو ما يعنى أن مستخدمى الأجهزة لن يتلقوا تحديثات الميزات أو إصلاحات الأخطاء الخاصة بتطبيق تويتر، فيما لا تعد شبكة التغريدات الأولى التى تقوم بمثل هذه الخطوة، إذ سبقتها سناب شات وفيس بوك.