كشف موقع androidjefe الإسباني عن حيلة بسيطة يمكن استغلالها بتطبيق الرسائل واتسآب، والتي تتيح للمستخدم حذف أي رسالة حتى بعد أن يقرأها المرسل إليه.

وفي حالة مرور أكثر من ساعة على إرسالها، وهو الأمر الذي لا يسمح به واتس آب في الحالات الطبيعية، حيث تتيح هذه الحيلة حذف الرسائل بعد فترة طويلة قد تصل إلى أسبوع على إرسالها، وفيما يلي نعرض ذلك كما يلي:

- اذهب إلى إعداد الهاتف، وقم بإغلاق اتصال "الواي فاي" و"بيانات الهاتف".

- من داخل الإعدادات، اختر التطبيقات، ثم اختر الإيقاف الإجباري لتطبيق "واتس آب".

- من داخل الإعدادات أيضا، قم بإغلاق المحدد التلقائي للوقت والتاريخ.

- قم بضبط الهاتف على تاريخ إرسال الرسالة التي ترغب في حذفها.

- قم بإعادة تشغيل تطبيق واتس آب مرة أخرى.

- توجه إلى المحادثة المراد حذفها، واضغط ضغطة مطولة على الرسالة، ثم اختار "حذف من الجميع".