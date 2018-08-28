فايبر يعلن عن إعادة تصميم كامل لتطبيقه على أندرويد

أعلن تطبيق فايبر عن إعادة تصميم كامل لتجربة الدردشة على نظامى أندرويد وios، فابتداءً من اليوم، سيطرح التطبيق تصميمه الجديد والمحسن لجميع مستخدمى هواتف أيفون، بينما سيحصل مستخدمو أندرويد على الميزات الجديدة قريبًا.
وأصبح فايبر يتميز الآن بالتشفير من النهاية إلى النهاية، تمامًا مثل معظم تطبيقات الدردشة الأخرى، كما أصبحت الرسائل أسرع من أى وقت مضى، إذ يمكن الآن إرسال الرسائل بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التى كانت عليها من قبل، بحيث تتدفق الدردشات بشكل طبيعى وتتحرك بسرعة أكبر.
ووفقا لموقع Phobnearena الهندى، كما أصبحت رموز حالة الرسائل أسرع، إذ تعكس الرموز الجديدة لحالات تسليم الرسائل وقت الارسال بشكل أسرع، إذ يمكنك الآن رؤية ما إذا كان المستلم قد قرأ رسالتك بسرعة أكبر.
وأعاد فايبر تصميم فقاعات الدردشة لتصبح أكبر وأكثر إشراقًا، ولإضفاء مزيد من التركيز والاهتمام على محتوى الدردشة، يقدم فايبر نظام ألوان دردشة أكثر إشراقًا وفقاقيع دردشة أكبر، لعرض المزيد من المحتوى على الشاشة وتسهيل رؤية المستخدمين فى لمحة واحدة.
GMT 16:34 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس4 مميزات تمتلكها هواتف أيفون ليست موجودة فى أندرويد
GMT 16:30 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسهكذا تعاملت مواقع التواصل مع الحسابات الإيرانية
GMT 16:26 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالهند تسمح بتشغيل الطائرات بدون طيار تجاريًا
GMT 16:21 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسكيفية استخدم تطبيقات أندرويد على متصفح جوجل كروم
GMT 16:15 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسشاحنة تسلا الكهربائية تسافر عبر المدن "بمفردها"
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك