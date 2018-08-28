فايبر يعلن عن إعادة تصميم كامل لتطبيقه على أندرويد



أعلن تطبيق فايبر عن إعادة تصميم كامل لتجربة الدردشة على نظامى أندرويد وios، فابتداءً من اليوم، سيطرح التطبيق تصميمه الجديد والمحسن لجميع مستخدمى هواتف أيفون، بينما سيحصل مستخدمو أندرويد على الميزات الجديدة قريبًا.



وأصبح فايبر يتميز الآن بالتشفير من النهاية إلى النهاية، تمامًا مثل معظم تطبيقات الدردشة الأخرى، كما أصبحت الرسائل أسرع من أى وقت مضى، إذ يمكن الآن إرسال الرسائل بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التى كانت عليها من قبل، بحيث تتدفق الدردشات بشكل طبيعى وتتحرك بسرعة أكبر.

ووفقا لموقع Phobnearena الهندى، كما أصبحت رموز حالة الرسائل أسرع، إذ تعكس الرموز الجديدة لحالات تسليم الرسائل وقت الارسال بشكل أسرع، إذ يمكنك الآن رؤية ما إذا كان المستلم قد قرأ رسالتك بسرعة أكبر.

وأعاد فايبر تصميم فقاعات الدردشة لتصبح أكبر وأكثر إشراقًا، ولإضفاء مزيد من التركيز والاهتمام على محتوى الدردشة، يقدم فايبر نظام ألوان دردشة أكثر إشراقًا وفقاقيع دردشة أكبر، لعرض المزيد من المحتوى على الشاشة وتسهيل رؤية المستخدمين فى لمحة واحدة.