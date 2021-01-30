أعلن موقع "تويتر" أنه علق الحساب الرسمي لحزب Vox اليميني الإسباني، بسبب تغريدة مسيئة للمسلمين انتهكت سياسة خطاب الكراهية.وجاء حظر "تويتر" بعدما حذر الحزب في إحدى تغريداته مما وصفه "أسلمة خطرة لإقليم كاتالونيا"، وشجب تزايد أعداد المسلمين المقيمين في ثاني أكبر منطقة متعددة الثقافات في إسبانيا بعد مدريد.

وبالإشارة إلى المسلمين، أشار منشور حزب "فوكس" إلى أنهم "يمثلون حوالي 0.2٪ من السكان وهم مسؤولون عن 93٪ من شكاوى الشرطة، ومعظمهم من المغرب العربي"، واصفا الأمر بأنه "جريمة مستوردة".

وأوضح القائمون على موقع "تويتر" أنهم اعتبروا المنشور "يثير الخوف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسيتهم"، الأمر الذي يؤكدون أنه "لا مكان له في خدمتهم".ووفق ما قالت صحيفة "يورو ويكلي الإسبانية"، فإن عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر" اشترط على الحزب "حذف التغريدة المهينة لإعادة تفعيل حسابه"