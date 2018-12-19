خبراء يكشفون عن الصوت الخطير في الطائرة خلال الرحلات

يُعاني العديد من المسافرين من القلق بسبب سماع أصوات غريبة في الطائرة خلال رحلتهم الجوية ولكن هناك صوتًا واحدًا ، قد يكون بالفعل مصدر قلق حقيقي. وكشف عدد من الخبراء والمهندسين عبر موقع "Quora" أن هناك ضجيج واحد غير طبيعي على متن الطائرة ، وذلك بهدف مناقشة موضوع بشأن الأصوات العادية والشاذة التي يمكن للركاب سماعها على متن الطائرة.

وأوضح باتريك سارنوسكي، وهو طيار تجاري، أنه لا يجب القلق بشأن الضوضاء التي تصدر خلال الرحلات الجوية، حيث أن تلك الأصوات الطنانة تجلب اهتمام المسافرين إذا كانت مقاعدهم أمام محركات الطائرة.

وأوضح أن تلك الضوضاء، ناتجة عن حواف شفرات مراوح المحركات التي تصبح أسرع من الصوت,مشيرًا أنها أكثر وضوحًا على بعض الطائرات مقارنة بغيرها بسبب اختلافات التصاميم”. وأشار مارك ليفي، وهو مهندس ميكانيكي في مجال الطيران، إلى أن هذه الأصوات طبيعية ومتوقعة وجزء من تصميم الطائرات التجارية الكبيرة.

وأكّد المهندس ديف ليندبيرغ، أنه في حين أن معظم الأصوات على متن الرحلات الجوية هي جزء لا يتجزأ من تجربة الطيران، فإن الوقت الذي يجب على الركاب القلق خلاله فعليًا هو عندما لا يكون هناك ضجيج على الإطلاق، قائلًا "إذا حدث هذا الصوت الشاذ، فهو يعني أن على الطائرة الهبوط في وقت قريب جدًا، وأضاف قائلا: إذا لم يستطع الطيارون الوصول إلى مطار في الوقت المناسب، أو إعادة تشغيل بعض المحركات على الأقل، فإنه في أفضل الأحوال يجب اتخاذ قرار الهبوط الاضطراري”.

وأوضح أن الخبر السارّ هو أنه إذا تعطل أحد محركات الطائرات فلا داعي للشعور بالذعر، لأن الأمر الوحيد المثير للقلق هو حالة تعطل كل محركات الطائرة، ولأن الكثيرين يواجهون خوف الطيران، والخوف من وقوع حادث تحطم للطائرة، كشف الطيارون عن المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن طائرة,فسواء سقطت الطائرة على سطح الماء أو على الأرض الصلبة، فإن المكان الأكثر أمانًا للجلوس هو المقاعد القريبة من الأجنحة.

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