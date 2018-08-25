

أعلنت "جوجل" فرنسا أنها تعتزم إغلاق صفحتها على الشبكة الاجتماعية "جوجل بلس" خلال الأسبوع الجارى .



ودعت صفحة "جوجل بلس فرنسا" - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - مستخدميها الذين يفوق عددهم 471 ألفا إلى متابعة أخبارها عبر شبكات اجتماعية أخرى، وتحديدا (فيس بوك) و(تويتر) .

ولم تعلن جوجل فرنسا عن السبب وراء قرار إغلاق الصفحة، حيث لم يتم تحديث الصفحة منذ 46 أسبوعا.

يشار إلى أن شبكة "جوجل بلس" التى ظهرت قبل سبع سنوات تعانى بشدة على صعيد النمو والانتشار وتواجه منافسة قوية مع شبكات اجتماعية أخرى، رغم محاولات جوجل المتكررة لإنعاشها .