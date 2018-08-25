أعلنت "جوجل" فرنسا أنها تعتزم إغلاق صفحتها على الشبكة الاجتماعية "جوجل بلس" خلال الأسبوع الجارى .
ودعت صفحة "جوجل بلس فرنسا" - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم السبت - مستخدميها الذين يفوق عددهم 471 ألفا إلى متابعة أخبارها عبر شبكات اجتماعية أخرى، وتحديدا (فيس بوك) و(تويتر) .
ولم تعلن جوجل فرنسا عن السبب وراء قرار إغلاق الصفحة، حيث لم يتم تحديث الصفحة منذ 46 أسبوعا.
يشار إلى أن شبكة "جوجل بلس" التى ظهرت قبل سبع سنوات تعانى بشدة على صعيد النمو والانتشار وتواجه منافسة قوية مع شبكات اجتماعية أخرى، رغم محاولات جوجل المتكررة لإنعاشها .
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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