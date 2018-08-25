مدير وكالة ناسا يعلن خطط إرسال البشر إلى سطح القمر

أعلن مدير وكالة ناسا عن آماله للتوصل إلى طريقة تمكن البشر من البقاء لمدة طويلة على سطح القمر، ففى اجتماع مع مراسلين فى مركز جونسون للفضاء فى هيوستن هذا الأسبوع، شرح بريدنشتاين خطط بناء مركبات ستدور حول القمر، ما يساعد فى النهاية على سد الثغرات فى استكشاف الفضاء.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستدعم المركبة، التى سيطلق عليها اسم "جيتواى" فى البداية بعثات علمية قصيرة تستغرق ما بين 30 إلى 60 يومًا وستكون أساسية لاستكشاف القمر بمزيد من التفصيل عن ذى قبل، وفى السنوات التالية، يمكن استخدام وحدة ثانية لنقل رواد الفضاء إلى المريخ.
وأوضح بريدنشتاين: "ستكون أول مهمة لمركبة جيتواى هى القمر، لكننى أعتقد أن الثانية، ستصبح بمثابة وسيلة نقل فى الفضاء البعيد، وباستخدام شركاء تجاريين ودوليين، يمكننا الوصول إلى المريخ، فما لا نريد القيام به هو الذهاب إلى سطح القمر، وإثبات أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى فقط، بل نريد البقاء".
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد بريدنشتاين رؤية لاستكشاف البشر المتجدد والمستدام للقمر، مشيرا إلى وجود الماء على سطحه كمفتاح لفرص النجاح.
وقال بريدينستين فى مقابلة مع تليفزيون رويترز فى واشنطن يوم الثلاثاء، بعد يوم من كشف إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن تحليلها للبيانات التى جمعت من مدار حول القمر على متن مركبة فضاء: "نعرف أن هناك مئات المليارات من الأطنان من الجليد المائى على سطح القمر".
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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