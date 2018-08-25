مدير وكالة ناسا يعلن خطط إرسال البشر إلى سطح القمر



أعلن مدير وكالة ناسا عن آماله للتوصل إلى طريقة تمكن البشر من البقاء لمدة طويلة على سطح القمر، ففى اجتماع مع مراسلين فى مركز جونسون للفضاء فى هيوستن هذا الأسبوع، شرح بريدنشتاين خطط بناء مركبات ستدور حول القمر، ما يساعد فى النهاية على سد الثغرات فى استكشاف الفضاء.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ستدعم المركبة، التى سيطلق عليها اسم "جيتواى" فى البداية بعثات علمية قصيرة تستغرق ما بين 30 إلى 60 يومًا وستكون أساسية لاستكشاف القمر بمزيد من التفصيل عن ذى قبل، وفى السنوات التالية، يمكن استخدام وحدة ثانية لنقل رواد الفضاء إلى المريخ.

وأوضح بريدنشتاين: "ستكون أول مهمة لمركبة جيتواى هى القمر، لكننى أعتقد أن الثانية، ستصبح بمثابة وسيلة نقل فى الفضاء البعيد، وباستخدام شركاء تجاريين ودوليين، يمكننا الوصول إلى المريخ، فما لا نريد القيام به هو الذهاب إلى سطح القمر، وإثبات أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى فقط، بل نريد البقاء".

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد بريدنشتاين رؤية لاستكشاف البشر المتجدد والمستدام للقمر، مشيرا إلى وجود الماء على سطحه كمفتاح لفرص النجاح.

وقال بريدينستين فى مقابلة مع تليفزيون رويترز فى واشنطن يوم الثلاثاء، بعد يوم من كشف إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن تحليلها للبيانات التى جمعت من مدار حول القمر على متن مركبة فضاء: "نعرف أن هناك مئات المليارات من الأطنان من الجليد المائى على سطح القمر".