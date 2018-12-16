نشر محرك بحث "غوغل" اسم وماركة الحلوى الأكثر طلبا من قبل مستخدمي الإنترنت في عام 2018.وذكرت صحيفة Vogue، أن كعكة يونيكورن unicorn cake، تقدمت على جميع أنواع الأطعمة والحلويات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث “غوغل”، وهي الأكثر طلبا من فروع الشركة المصنعة لهذا النوع من الحلويات، unicorn cake.

وتزين كعكات يونيكورن قرون منمنمة للحيوان الأسطوري أحادي القرن، وهو كائن خرافي على هيئة حصان أسطوري أبيض اللون بقرن واحد، ذكر في الأساطير الإغريقية واتخذ كشعار لنبلاء العصور الوسطى في أوروبا.

ووفقا للإحصائيات، فقد تم إدخال اسم هذه الحلوى إلى محرك بحث غوغل، في شهر يوليو/ تموز الماضي. ويعيش معظم المهتمين بكعكة يونيكورن في ترينيداد وتوباغو ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة.

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