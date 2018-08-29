

كشف تقرير حديث من موقع "مترو" البريطانى أن هناك كويكب ضخم يتجه نحو كوكبنا وسيصل إلى أقرب نقطة فى رحلته إلى الأرض اليوم، ويحمل الكويكب اسم 2016 NF23 ويتجه إلى الأرض بسرعة تزيد عن 20 ألف ميل فى الساعة، وتعتقد ناسا أن قطر الكويكب يصل إلى 160 متراً، ما يعنى أنه قد يكون أكبر من كاتدرائية "سانت بول" التى يبلغ ارتفاعها 111 متراً وكانت أطول مبنى فى لندن حتى عام 1967.

ويقول العلماء إن الكويكب سيمر بجانب الأرض على مسافة نحو 3 ملايين ميل اليوم، وهى مسافة قريبة بما يكفى لاعتباره "خطرا محتملا"، فإذا ضرب هذا الكويكب الأرض، فإنه سيدمر مدينة بأكملها ويقتل الملايين، لكن لحسن الحظ 2016 NF23 ليس على مسار تصادم مع كوكبنا لذلك لن يحدث أى ضرر.

يذكر أن سبق وأوضح العلماء أن سكان الأرض ليس عليهم الخوف من الكويكبات العملاقة الظاهرة، لأنه من الممكن التصدى لها، لكن الخوف الأكبر يكون من "الكويكبات الشبح" الأصغر حجماً، وهى كبيرة بما يكفى للقضاء على مدينة، ومن الصعب للغاية اكتشافها.

وتعتقد وكالة الفضاء الأوروبية أن علماء الفلك لم يتمكنوا إلا من رصد صخرا واحداً فقط من بين كل 100 صخرة.