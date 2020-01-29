تطلق مركبة "أوريول" الروسية غير المأهولة إلى مدار القمر عام 2029 لتقوم ببضع دورات حوله وتعود إلى الأرض، جاء ذلك في تقرير قدمه النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، يوري أورليتيتش، في ندوة "كوروليوف" الأكاديمية الـ19 التي تعقد حاليا في موسكو.

وأعاد، أورليتيتش إلى الأذهان أن مؤسسته اعتزمت إطلاق أول مركبة اختبارية من طراز "أوريول" ("فيديراتسيا" سابقا) إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2023. أما أول رحلة مأهولة لتلك المركبة إلى المحطة الفضائية فيتوقع أن تتحقق عام 2025.

فيما يتعلق بأول رحلة مأهولة للمركبة إلى مدار القمر فإنها ستتحقق عام 2030. وسيرسل العام نفسه إلى القمر مسبار أوتوماتيكي. ويقضي البرنامج القمري الروسي بإرسال بعض بعثات مأهولة إلى القمر نهاية العشرينيات ومطلع ثلاثينيات القرن الجاري وإنشاء قاعدة دائمة هناك.