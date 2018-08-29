دراسة جديدة تكشف ما تجمعه جوجل من هواتف أندرويد والشركة تصفها بالمضللة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "فاندربيلت" أن شركة جوجل تجمع معلومات شخصية من المستخدمين على منصة أندرويد أكثر مما يعرفه المستهلكون، وتشير الدراسة التى قام بها "دوجلاس شميدت" من جامعة فاندربيت فى وقت سابق من هذا الشهر إلى أن جوجل تجمع المزيد من البيانات عن مستخدمى أجهزة Android أكثر مما تجمعه من مستخدمى هواتف آيفون.

وتمتلك Google أيضًا القدرة على تحديد المستخدم استنادًا إلى الأنشطة التى يقوم بها على الجهاز، حتى إذا دخل الشخص إلى الإنترنت من متصفح Chrome فى وضع التصفح المتخفى.

وكتب Schimdt فى التقرير أن جوجل تحسب نسبة كبيرة من سكان العالم كعملاء مباشرين لها، مع وجود منتجات متعددة يستخدمها العديد من المستخدمين النشطين شهريًا، وهذه المنتجات قادرة على جمع بيانات المستخدم من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات التى قد لا يسهل فهمها من قبل مستخدم عادى.

ورفضت جوجل، فى بيان، الدراسة ووصفتها بأنها مضللة وألقت باللوم على المؤلف، وقال المتحدث باسم جوجل فى بيان إن الدراسة تحتوى على معلومات مضللة للغاية، كما أشار إلى أن المؤلف شاهد سابق فى قضية ضد جوجل.