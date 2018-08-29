دراسة جديدة تكشف ما تجمعه جوجل من هواتف أندرويد والشركة تصفها بالمضللة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "فاندربيلت" أن شركة جوجل تجمع معلومات شخصية من المستخدمين على منصة أندرويد أكثر مما يعرفه المستهلكون، وتشير الدراسة التى قام بها "دوجلاس شميدت" من جامعة فاندربيت فى وقت سابق من هذا الشهر إلى أن جوجل تجمع المزيد من البيانات عن مستخدمى أجهزة Android أكثر مما تجمعه من مستخدمى هواتف آيفون.
وتمتلك Google أيضًا القدرة على تحديد المستخدم استنادًا إلى الأنشطة التى يقوم بها على الجهاز، حتى إذا دخل الشخص إلى الإنترنت من متصفح Chrome فى وضع التصفح المتخفى.
وكتب Schimdt فى التقرير أن جوجل تحسب نسبة كبيرة من سكان العالم كعملاء مباشرين لها، مع وجود منتجات متعددة يستخدمها العديد من المستخدمين النشطين شهريًا، وهذه المنتجات قادرة على جمع بيانات المستخدم من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات التى قد لا يسهل فهمها من قبل مستخدم عادى.
ورفضت جوجل، فى بيان، الدراسة ووصفتها بأنها مضللة وألقت باللوم على المؤلف، وقال المتحدث باسم جوجل فى بيان إن الدراسة تحتوى على معلومات مضللة للغاية، كما أشار إلى أن المؤلف شاهد سابق فى قضية ضد جوجل.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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