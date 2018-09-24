حققت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إنجازا تاريخيا بإنزالها عربتين آليتين صغيرتين على سطح كويكب "ريوغو" البالغ قطره كيلومترا.

وستتجول العربتان الصغيرتان، اللتان أطلقتا من مركبة فضائية غير مأهولة اسمها "هايابوسا 2"، على سطح "ريوغو" بسبب انخفاض جاذبيته، لقياس درجة الحرارة والتقاط صور لسطحه.

وقد أكدت وكالة الفضاء اليابانية تمتع العربتين بحالة جيدة، متباهية بنشر بعض الصور التي التقطتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووصلت "هايابوسا-2" كويكب "ريوغو" في يونيو/حزيران هذا العام بعد رحلة استغرقت ثلاث سنوات.