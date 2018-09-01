يعد متصفح "جوجل كروم" واحدا من أشهر متصفحات الإنترنت التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم، إلا أن المشكلة الأبرز التى تواجه المستخدمين هى أنه يعتبر الأكثر فى استهلاك ذاكرة الوصول العشوائى "الرامات" الأمر الذى يجعل بعض مستخدمى أجهزة الكمبيوتر ذات المواصفات المنخفضة يعانون من استخدامه، وفيما يلى نرصد عددا من الأسباب التى تدفع المستخدمين للاعتماد على "فاير فوكس بدلا من كروم كما يلى:

- أقل فى استهلاك البطارية

حيث يعد جوجل كروم من أكثر تطبيقات المتصفح التى تستخدم طاقة البطارية فى حالة أجهزة اللاب توب، حيث يعتمد على وحدة المعالجة المركزية بشكل أكبر من فاير فوكس، مما يؤدى إلى سرعة استهلاك البطارية، لذلك فإن فاير فوكس لا يؤدى إلى هذا الأمر ويوفر سرعة مقاربة فى نفس الوقت.

- أفضل لفتح عدد أكبر من التبويبات

تعد عملية فتح أكثر من تبويب من أخطر الأمور على متصفح كروم حيث يؤدى ذلك إلى بطيء الجهاز بشكل كبير، حيث كشفت بعض اختبارات الأداء أن فاير فوكس أفضل من كروم من حيث فتح عدد التبويبات على المتصفح، واستهلاك الرامات.

- حماية الخصوصية

- وفرت شركة موزيلا ميزة call-to-arms بمتصفح كروم، وذلك فى محاولة لتعزيز الخصوصية عبر الإنترنت، وذلك للتأكد من أن مستخدمى المتصفح قادرين على معرفة من يمكنه الوصول إلى بياناتهم، أو فيما تستخدم هذه البيانات، وهو الأمر الذى لا توفره جوجل، بل على العكس تقوم بجمع البيانات عن المستخدمين وبيعها لأطراف أخرى.