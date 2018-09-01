الولايات المتحدة تتهم الصين بدس جواسيس على موقع لينكد إن لسرقة المعلومات

قال وليام إيفانينا رئيس مركز مكافحة التجسس والأمن القومى الأمريكى لرويترز إن وكالات المخابرات الصينية تشن حملة تجسس "عدوانية للغاية" من خلال لينكد إن.
وبحسب ما ورد تستخدم الصين حسابات مزيفة لإغراق الحكومة ورجال الأعمال برسائل، على أمل أن يكشفوا عن أى أسرار، وقد حذرت ألمانيا والمملكة المتحدة من ممارسات مماثلة من قبل، لكن هذه هى المرة الأولى التى تتحدث فيها الحكومة الأمريكية عن المشكلة بشكل جدى.
ولم يكشف إيفانينا عن نطاق المشكلة، بما فى ذلك عدد الحسابات المزيفة ومدى نجاح الحملة، ومع ذلك، فقد ظل ينظر إليها باعتبارها قضية مهمة، واقترح على LinkedIn أن تتبع تويتر وتقوم بإزالة الحسابات بشكل جماعى.
وأكد بول روكويل رئيس الأمن والسلامة بموقع لينكد إن، أن الشركة كانت تتحدث إلى وكالات تنفيذ القانون الأمريكية حول جهود التجسس الصينية، وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت لينكد إن إنها ألغت أقل من 40 حسابا مزيفا كان يحاول الاتصال بمستخدمى لينكد إن المرتبطين بمنظمات سياسية غير محددة الهوية، ولم يقل روكويل ما إذا كانت تلك الحسابات صينية أم لا.
GMT 13:41 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأبل تهيمن على سوق الساعات الذكية بحصة 41%
GMT 13:35 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر3 أسباب تدفعك لاستخدام "فايرفوكس" بدلا من "جوجل كروم"
GMT 13:32 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرولاية كاليفورنيا تمرر أقوى قانون لحيادية الإنترنت فى الولايات المتحدة
GMT 13:26 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرأبل تعترف بوجود مشكلة بأيفون 8 وتعلن استبدال الأجهزة المتضررة مجانًا
GMT 13:23 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالصين تعلن الحرب على الألعاب الإلكترونية بعد زيادة قصر النظر لدى الأطفال
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
أرسل تعليقك