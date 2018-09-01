الولايات المتحدة تتهم الصين بدس جواسيس على موقع لينكد إن لسرقة المعلومات

قال وليام إيفانينا رئيس مركز مكافحة التجسس والأمن القومى الأمريكى لرويترز إن وكالات المخابرات الصينية تشن حملة تجسس "عدوانية للغاية" من خلال لينكد إن.



وبحسب ما ورد تستخدم الصين حسابات مزيفة لإغراق الحكومة ورجال الأعمال برسائل، على أمل أن يكشفوا عن أى أسرار، وقد حذرت ألمانيا والمملكة المتحدة من ممارسات مماثلة من قبل، لكن هذه هى المرة الأولى التى تتحدث فيها الحكومة الأمريكية عن المشكلة بشكل جدى.

ولم يكشف إيفانينا عن نطاق المشكلة، بما فى ذلك عدد الحسابات المزيفة ومدى نجاح الحملة، ومع ذلك، فقد ظل ينظر إليها باعتبارها قضية مهمة، واقترح على LinkedIn أن تتبع تويتر وتقوم بإزالة الحسابات بشكل جماعى.

وأكد بول روكويل رئيس الأمن والسلامة بموقع لينكد إن، أن الشركة كانت تتحدث إلى وكالات تنفيذ القانون الأمريكية حول جهود التجسس الصينية، وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت لينكد إن إنها ألغت أقل من 40 حسابا مزيفا كان يحاول الاتصال بمستخدمى لينكد إن المرتبطين بمنظمات سياسية غير محددة الهوية، ولم يقل روكويل ما إذا كانت تلك الحسابات صينية أم لا.