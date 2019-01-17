يعاني بعض المستخدمين عند كتابة بعض الجمل والفقرات باللغة الإنجليزية او أى لغة لاتينية أخرى من اكتشاف أن كل ما قام بكتابته كان بالأحرف الكبيرة، وهو الأمر الذي يعتبر مشكلة للكثيرين، ويجبرهم على إعادة كتابتها من جديد.



إلا أن هناك حيلة صغيرة يمكن الاعتماد عليها بدلا من ذلك من خلال تحديد النص بالكامل ثم الضغط على زري "shift+f3" معا، وهو الأمر الذي يسهل على الكثيرين الذين يعانون من هذه المشكلة في النهاية.



الجدير بالذكر أن هذه الخدعة أو هذا الاختصار موجود بالفعل في تطبيقي word وout look في برنامج مايكروسوفت أوفيس للأجهزة الشخصية، كما أنه موجود في حواسيب "آبل".

فقد كان يعتمد الكثير من الناس على الحواسيب الآلية في حياتهم اليومية وفي أعمالهم، وغالبا ما يسعى الشخص لطباعة ما يريد على لوحة المفاتيح بسرعة، لكن خيبة الأمل المتمثلة في اكتشاف أن كل ما طبعته كان بالأحرف الكبيرة، في حالة استخدام اللغة اللاتينية، دفعت مستخدمين لموقع تويتر للكشف عن "خدعة" تريحك من تلك المعضلة.

وفي بعض الأحيان يلاحظ مستخدم الكمبيوتر، أثناء الطباعة باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات اللاتينية بعد أن يكون قد قطع مشوارا في الطباعة، أن الحروف والكلمات تحولت من صغيرة إلى كبيرة، فيضطر إلى إعادة طباعتها مجددا.

كل هذا الوقت الضائع دفع أخيرا أحدهم إلى الشكوى على صفحات تويتر من الجهد الإضافي الذي بذله في إعادة الطباعة، أكثر من مرة أحيانا لفقرات بأكملها.

وردا على الشكوى من تكرار الطباعة وتكرار تحول الكلمات ما بين حروف صغيرة وكبيرة، كشفت إحدى المستخدمات لموقع تويتر الحل، قائلة: "حدد النص المطلوب ثم اضغط على زري ’شفت‘ و ’أف ‘3".

وبعد هذا الرد انهالت الردود التي تبدي إعجابها بهذه الخدعة في لوحة المفاتيح، بل ذهب البعض منهم إلى القول إن الاختصار أو الخدعة "جعلت الحياة أسهل".

وقال البعض إنه سيسمي الفتاة التي كشفت عن الخدعة باعتبارها "شخصية العام"، فيما قال آخر إنه يجب أن يكون هذا الأمر "في أخبار الساعة العاشرة".