عُمان داتا بارك تهيّئ الشبكات الفنية للقطاعات الاقتصادية للعمل عن بُعد بأمان تام
آخر تحديث GMT14:48:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

"عُمان داتا بارك" تهيّئ الشبكات الفنية للقطاعات الاقتصادية (للعمل عن بُعد) بأمان تام

العرب اليوم -

العرب اليوم - "عُمان داتا بارك" تهيّئ الشبكات الفنية للقطاعات الاقتصادية (للعمل عن بُعد) بأمان تام

شركة عُمان داتا بارك
مسقط - العرب اليوم

مكّنت شركة "عُمان داتا بارك" عددا من الجهات الحكومية والشركات والبنوك العاملة في السلطنة من إعادة تهيئة شبكاتها الفنية وأنظمتها التقنية الرئيسية (للعمل عن بعد) بأمان تام ودون توقف، تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) للتقليل من التأثيرات على أمن الشبكات الإلكترونية، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز أمن المعلومات في السلطنة وتوفير الضمانات الكافية من الاختراقات الأمنية في مثل هذه الظروف الصحية التي يشهدها العالموقال المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لـ"شركة عُمان داتا بارك" أن الشركة تعمل على تأمين الأنظمة والشبكات في السلطنة وحمايتها من أي تخريب من خلال مركز أمن المعلومات الذي يتأكد من وجود معايير الحماية اللازمة باستمرار ضد أي اختراق أو فيروس، ويراقب أي تهديد أمني إلكتروني لهذه الأنظمة وحمايتها من القرصنة والتهكير . وأضاف أن (العمل عن بُعد) يتطلب وبسرعة قياسية تهيئة ظروف العمل خاصة في القطاعات الاقتصادية مثل قطاع البنوك والأنشطة المالية والقطاعات الأخرى وتمكينها من خلال تقديم حلول وأنظمة فنية متطورة تتيح للعاملين بها إنجاز أعمالهم عن بُعد بطريقة بسيطة وآمنة، مشيرًا إلى أن الحلول السحابية تتميز بميزتين رئيسيتين الأولى بإمكانية العمل عن بُعد، والثانية التكلفة الرأسمالية والتشغيلية المنخفضةونصح المهندس مقبول بن سالم الوهيبي جميع المؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الحلول والبرامج ذات عايير أمنية عالية مع حرصنا التام على وجود كافة البيانات داخل السلطنة واستثمار فرصة تقليل تكاليفها الرأس مالية والتشغيلية ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال استثمار خدمات مركز عمان للبياناتوأكد أن "عُمان داتا بارك"  تعمل منذ إنشائها على توفير كل السبل من أنظمة سحابية، وخدمات مراكز البيانات المختلفة، وحلول متقدمة في الأمن السيبراني لتوفير كل ما يلزم نحو تمكين القطاعات الاقتصادية في السلطنة من التركيز في تقديم خدماتها الرئيسية وتعزيز كفاءتها الإنتاجية حيث تعمل على إدارة وتشغيل وتأمين المنظومة التكنولوجية بجودة أفضل وتأمين إلكتروني متقدم وتكلفة مالية أقل  ووضح أن الشركة تعمل على دعم ومساندة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال اعتماد باقات خاصة لها تمكنها من تثبيت منصاتها المختلفة التي تقدم خدماتها للمجتمع في مختلف المجالات سواء القطاع السمكي أو الفواكه والخضروات أو منصات التسوق الإلكترونية ومنصات توصيل الطلبات.  وبيّن الوهيبي  أن "عُمان داتا بارك" تعمل على توفير حلول متقدمة ومبتكرة ضمن ما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة من حلول في مجال الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأنظمة الذكية، الأمر الذي يتيح للسلطنة مواصلة تقدمها في المجال التكنولوجي والاقتصاد الرقمي لما لذلك من آثار اقتصادية إيجابية على المديين المتوسط والبعيد مضيفًا أن الشركة نجحت في تقديم حلولها السحابية لأكثر من ٥٥٠ شركة داخل السلطنة وخارجها حتى الآن.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عُمان داتا بارك تهيّئ الشبكات الفنية للقطاعات الاقتصادية للعمل عن بُعد بأمان تام عُمان داتا بارك تهيّئ الشبكات الفنية للقطاعات الاقتصادية للعمل عن بُعد بأمان تام



أخبار ذات صلة

GMT 22:30 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

"سناب شات" يتهم ترامب بتشجيع العنف العنصري
العرب اليوم - "سناب شات" يتهم ترامب بتشجيع العنف العنصري

GMT 19:12 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

لعبة "ببجي موبيل" تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها
العرب اليوم - لعبة "ببجي موبيل" تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها

GMT 12:01 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

تسريب جديد يكشف مواصفات جهاز Android TV الجديد من “غوغل”
العرب اليوم - تسريب جديد يكشف مواصفات جهاز Android TV الجديد من “غوغل”

GMT 16:53 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

تويتر يغير لون شعار الطائر الأزرق إلى الأسود
العرب اليوم - تويتر يغير لون شعار الطائر الأزرق إلى الأسود

GMT 12:41 2020 الجمعة ,20 آذار/ مارس

إجراء "صادم" من يوتيوب خلال فترة تفشي كورونا
العرب اليوم - إجراء "صادم" من يوتيوب خلال فترة تفشي كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

زارت متحف الفنون بعد افتتاحه في ظروف بعيدة عن التجمعات

ملكة هولندا تطل بملابس مبهجة على دراجة هوائية في "لاهاي"

أمستردام - العرب اليوم

أطلت الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بملابس صيفية مبهجة أثناء ركوبها دراجة هوائية فى زيارتها متحف للفنون بعد إعادة افتتاحه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث وصلت ماكسيما، الأم لثلاث أطفال، البالغة من العمر 49 سنة، على دراجة لزيارة متحف لاهاى للفنون، فى لاهاى، الذى أعيد افتتاحه يوم الاثنين فى ظروف بعيدة عن التجمعات، بعدما تم إغلاقه لمدة 11 أسبوعًا وسط الوباء. وظهرت الملكة وهى تبتسم فى قميص كتان فضفاض بأزرار وبنطلون أصفر مطابق بنفس لون القميص، واستكملت ملكة هولندا اطلالتها الجذابة بحزام جلد بنى على خصرها، كما كانت ترتدى نظارة شمسية داكنة كبيرة الحجم وأقراط صفراء دائرية، فيما تم طلاء أظافر ماكسيما باللون الأحمر الفاتح، بينما تركت خصلات شعرها الأصفر فضفاضة على كتفيها. وكانت الملكة تحمل حقيبة يد من الجلد المموه مع س...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:57 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

فساتين صيفية تُحاكي الأذواق كافة تعرفي على طريقة تنسيقها
العرب اليوم - فساتين صيفية تُحاكي الأذواق كافة تعرفي على طريقة تنسيقها

GMT 02:53 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل 5 مدن عربية للسياحة واحظى بعطلة رائعة
العرب اليوم - تعرف على أفضل 5 مدن عربية للسياحة واحظى بعطلة رائعة

GMT 04:55 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

أفكار سهلة لتجديد ديكور غرفة المعيشة تُحسن المزاج تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار سهلة لتجديد ديكور غرفة المعيشة تُحسن المزاج تعرفي عليها

GMT 01:29 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يغيب الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين
العرب اليوم - الموت يغيب الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين

GMT 02:37 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

مؤسس "تويتر" يرد على اتهامات الرئيس الأميركي بـ"مخالفة القانون"
العرب اليوم - مؤسس "تويتر" يرد على اتهامات الرئيس الأميركي بـ"مخالفة القانون"

GMT 01:02 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

أبرز الأحذية باللون الأزرق من توقيع أشهر الماركات العالمية موضة 2020
العرب اليوم - أبرز الأحذية باللون الأزرق من توقيع أشهر الماركات العالمية موضة 2020

GMT 01:47 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في ألمانيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في ألمانيا

GMT 00:50 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

أبرز نصائح الديكور الداخلي لتعليق اللوحات والصور على الحائط
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور الداخلي لتعليق اللوحات والصور على الحائط

GMT 01:20 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري يقدم استقالته من عضوية البرلمان العراقي
العرب اليوم - رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري يقدم استقالته من عضوية البرلمان العراقي

GMT 01:33 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

صالح مهران يكشف عن أهم ما يميز برنامج "طلعت شمس النهارده"
العرب اليوم - صالح مهران يكشف عن أهم ما يميز برنامج "طلعت شمس النهارده"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:50 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة
العرب اليوم - أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة

GMT 16:08 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد
العرب اليوم - مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة
العرب اليوم - مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة

GMT 21:50 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة
العرب اليوم - أبو هشيمة يكشف حقيقة إصابتة وياسمين صبرى بـ "كورونا" عقب حفل الجونة

GMT 15:05 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"

GMT 16:08 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد
العرب اليوم - مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد

GMT 19:44 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة
العرب اليوم - مصر تسجل 1152 اصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 15:05 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيران أول دولة في العالم تُسجّل موجة ثانية من فيروس "كورونا"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 19:44 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

GMT 19:36 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد
العرب اليوم - ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 04:11 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة

GMT 19:36 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد
العرب اليوم - ترامب يفضح الصين ويعلن موعد إيجاد لقاح وباء "كورونا" وفتح البلاد

GMT 05:40 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها
العرب اليوم - تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 04:32 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

"Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية
العرب اليوم - "Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية

GMT 04:11 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يريد "تعديل" مجموعة السبع وتأجيل القمة

GMT 14:02 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

"تويتر" يرد على قرار ترامب بشأن شركات الإنترنت
العرب اليوم - "تويتر" يرد على قرار ترامب بشأن شركات الإنترنت

GMT 05:40 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها
العرب اليوم - تعرف على أبرز السيارات التي شوهد الأمير وليام وزوجته أثناء قيادتها

GMT 14:39 2015 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

خلطة الجلسرين والليمون لتبييض المناطق السمراء
العرب اليوم - خلطة الجلسرين والليمون لتبييض المناطق السمراء

GMT 04:32 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

"Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية
العرب اليوم - "Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 14:02 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

"تويتر" يرد على قرار ترامب بشأن شركات الإنترنت
العرب اليوم - "تويتر" يرد على قرار ترامب بشأن شركات الإنترنت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab