oppo تكشف النقاب عن هاتف reno 10x zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة
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OPPO تكشف النقاب عن هاتف Reno 10x Zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة

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العرب اليوم - OPPO تكشف النقاب عن هاتف Reno 10x Zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة

هاتف Reno 10x Zoom
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاقها الرسمي لهاتفReno 10x Zoom  في مصر. ويأتي هذا الإطلاق تأكيداً للأهمية الاستراتيجية للسوق المصري بالنسبة لشركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتميز الهاتف الذكي الجديدReno 10x Zoom  بالتصميم الجذاب، والسلاسة التامة في جسم الهاتف، مع تجربة فريدة للشاشة الكاملة بإضاءة ال OLED المبتكرة، وكاميرا سيلفي تنبثق من الهاتف بخاصية ال Pop-up، وقدرات هائلة للمكونات الداخلية.

وبهذه المناسبه قال السيد أندى شى، رئيس شركة OPPO فى الشرق الأوسط وأفريقيا: " نحن سعداء للغاية بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom   في السوق المصري، حيث يمثل هاتف Reno 10x Zoom   التطور الكبير الذي تشهده OPPO ويتميز هذا الهاتف المبتكر بمفهوم جديد للهواتف الذكية وفلسفة التصميم ونموذج الاتصالات."

أضاف السيد شى "صمم هاتف Reno 10x Zoom   بمعايير جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، حيث يلبي هذا الهاتف المميز المتطلبات الفريدة للشباب الطامح للتميز دائماً والذي يسعى لتحقيق أحلامه، والباحث عن كل جديد، وأيضا للشباب الذي يقدر الأناقة والابتكار والخصائص والوظائف المبتكرة."

كما أضافت جو شو، رئيس التسويق بشركة OPPO مصر: " نعتبر إطلاق Reno 10x Zoom في مصر علامة على التزامنا ودعمنا المستمر للسوق المصري ، كواحد من أسواقنا الرئيسية في المنطقة".

"نحن نفخر بمنتجاتنا وقدرتها على تمكين الشباب المصري عن طريق التقنيات المتطورة وسنستمر دائماً في تطوير تكنولوجياتنا، لأن الهدف الأساسي لنا فى مصر هو إرضاء العميل، وتقديم هواتف ذات جودة عالية. فنسعى دائماً لدعم الشباب في أهم اللحظات الخاصة بهم ونسعى دائماً للتواجد فيها لنكون قريبين منهم من خلال الحملات التسويقية." اختتمت شو. 

خاصية تقريب الصورة حتى 10 مرات

بإطلاق هاتف Reno 10x Zoom ، تؤكد OPPO على فلسفتها بأن الكاميرا ذات الإمكانات المتفوقة تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم من خلال التصوير الذي يتيح لهم تسجيل كل لحظة ثمينة في حياتهم بوضوح. يتميز هاتفReno 10x Zoom  OPPOبكاميرا مبتكرة مجهزة بثلاث عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

تعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم - 160 مم، مما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات. وتحتوي العدسة الأساسية في هاتفReno 10x Zoom   على مثبت بصري (OIS)، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع تركيز مختلفة حتى لا تفوتك اللحظات المهمة. وتمتاز كاميرا هاتفReno 10x Zoom بزاوية واسعة يصل عرضها إلى 120 درجة؛ ما يسهّل التقاط الصور في مساحات أكبر بما في ذلك الصور التي تتضمن أكثر من شخص.

كما يساعد هاتفReno 10x Zoom  الجديد على التقاط صور ليلية مذهلة بجودة احترافية. وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة ذات ألوان زاهية في أي وقت. باستخدام الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة، يعالجReno 10x Zoom  الوجوه والخلفيات بشكل منفصل ويوفر تأثيرات محسنة للون البشرة، فتقدِّم صورة أكثر واقعية. كذلك، يدعم هاتف Reno 10x Zoom تسجيل مقاطع الفيديو بدقةK4 فائقة الجودة، بسرعة 60 إطاراً في الثانية، كما أنه مزود بخاصية التثبيت البصري وأحدث تقنيات التثبيت الإلكتروني للصور.

كاميرا سيلفي مخفية

تعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتفReno 10x Zoom . تساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط وقد خضعت لأعلى معايير اختبارات الجودة، ويمكن استخدامها لأكثر من 200 ألف مرة دون تعرضها للأعطال. حتى في حال استخدام آلية إظهار الكاميرا 100 مرة أو يزيد على مدار اليوم، فإنها تدوم لأكثر من خمس سنوات مع المستخدم غير المحترف. علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية للحماية عند السقوط تتيح للهاتف إمكانية الاستشعار في الوقت الفعليّ إذا كان الهاتف في حالة سقوط حر وتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.

تصميم أنيق مع شاشة بانورامية كاملة

يترجم هاتف Reno 10x Zoom هذ الشعار إلى حقيقةٍ ملموسةٍ، ويعد امتداداً لرحلة OPPO في عالم التصميم الجذاب. يعتمد تصميم الهاتف على أحدث التوجهات دون إغفال عنصريّ التناسق والجمال المتوازن. يتوفر الهاتف باللونين أخضر المحيط والأسود الكاحل، ويتميز الطرازان بمادة لامعة في الطبقة السفلية من واجهته الزجاجية، مما يوفر لمسة ناعمة دون المساس بحيوية اللون.

تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6. ومن الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف. يبلغ سمك الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، والحافة السفلية 3.5 ملم فقط. وتشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء.

أداء فائق ومكونات عالية الجودة

يمتاز هاتفReno 10x Zoom   بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة. وتساعد خاصية الشحن السريع ذات الجهد المنخفض VOOC 3.0 على شحن الهاتف أثناء تشغيل الألعاب دون توليد حرارة زائدة أو التأثير على أداء الهاتف.

ويحتوي هاتفReno 10x Zoom على معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة قياسية LPDDR4x وذاكرة فلاش UFS 2.1، وتساعد كلاهما على تحسين تجربة المستخدم بشكلٍ كبير. 

تجربة أمتع لللعب

عند تشغيل الألعاب على هاتفReno 10x Zoom ، يعمل نظام التشغيل الفائق مع مكونات الجهاز عالية الجودة على توفير تجربة أفضل وأكثر إمتاعاً للمستخدمين.

ولا تقتصر تجربة الألعاب في Reno 10x Zoom على الأداء القوي فقط بل تشمل أيضا تقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO بشكل مستقل وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost وSystem Boost وApp Boost. ونجحت هذه الوحدات في تعزيز الأداء أثناء اللعب بشكل لافت، وكذلك في تسريع نظام التشغيل وتسهيل فتح التطبيقات بسرعة أكبر. تضم السلسلة أيضاً أول هاتف محمول في العالم يحصل على شهادة الأداء العالي للألعاب من TÜV حيث تعاونت OPPO مع إدارات اختبار التكنولوجيا الأساسية في TÜV Rheinland لتقييم تجربة الألعاب للهواتف المحمولة بشكل شامل، واجتازت 55 مرحلة في 31 فئة اختبار تشمل أربعة معايير: الاتصال، والتحمُّل، والشاشة، والنظام. وتتميز اختبارات الاستخدام الاحترافي هذه بتوافقها مع عادات المستخدمين الواقعية كما تعمل على تقييم تجربة الألعاب المتكاملة بالهاتف الجوال.

علاوةً على ذلك، تم تجهيز هاتف Reno 10x Zoom  بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم ثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة.

معلومات عن توافر Reno 10x Zoom فى الأسواق

Reno 10x Zoom OPPO يأتى بذاكرة تخزين بسعة 8 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 15,990 جنيهاً مصريًا و سيتواجد بالأسواق بدءً من 29 يوليو 2019.

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oppo تكشف النقاب عن هاتف reno 10x zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة oppo تكشف النقاب عن هاتف reno 10x zoom ذو الكاميرا المحورية المتحركة



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