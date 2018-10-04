تواجه "أبل" مشكلة غير متوقعة عانى منها مستخدمو "آيفون XS وXS Max" وذلك بعد أسابيع من إطلاق هاتفيها الجديدين، و قالت تقارير صحافية إن "أبل" تعمل على إصلاح مشكلة فنية تُسبب عدم قدرة مستخدمي الهواتف على ملء البطاريات بالطاقة

وعانى بعض أصحاب هواتف "آيفون" الحديثة مع الشواحن، خلال الأيام الماضية حيث رصدت حالات فشل ملء البطاريات مع توصيلها بمصدر الكهرباء، حتى في حالة استخدام الشاحن الأصلي.

وكان في حالات أخرى، لا تبدأ البطارية في الاستجابة للشحن إلا عند إغلاق مفتاح الشاشة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن المشكلة "فنية" لا علاقة لها بالهواتف أو الشواحن، مشيرة أن "أبل" ستصلحها مع الإصدار المقبل من نظام التشغيل "iOS 12.1"، الذي يخضع حاليًا للتجارب قبل طرحه للمستخدمين.

وكان رغم أن أغلب المشاكل شهدها هاتفا "آيفون XS وXS Max"، فإن مستخدمي عددًا من هواتف أبل الأقدم رصدوا المشكلة ذاتها أيضا.، مما يعد مؤشرًا على ارتباطها بنظام التشغيل الذي طرحته الشركة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت "أبل" أضافت خاصية الشحن اللاسلكي لهواتفها في العام الماضي، مع إطلاق هواتف "آيفون 8 و8 بلاس وX"، لكن يبدو أن معظم المستخدمين يعتمدون حتى الآن على الشواحن التقليدية.

وواجهت الشركة الأميركية العملاقة انتقادات مع طرح هاتفي "آيفون XS وXS Max"، حيث قال كثيرون إنها لم تقدّم جديدًا، مع أسعار الأجهزة إلى مستويات غير مسبوقة