إصدار جذّاب من بلاك بيري «كي2»

يتميز هاتف بلاك بيري «كي2 ريد» KEY2 Red Edition من شركة «تي سي إل» الذكي الجديد، بإطار من الألمنيوم باللون الأحمر وجانب خلفي باللون الأسود، فيما تتطابق التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الأحمر مع الإصدار المزود ببطاقتي SIM من جهاز بلاك بيري «كي2»، المتوفر في الأسواق بالفعل.

وقامت «تي سي إل» على الحافة السفلية من بلاك بيري Hubs+ بدمج شريط الأنشطة مع وظيفة الوصول السريع إلى أهم الوظائف، مثل وظيفة البحث والتصنيف وكذلك البدء في كتابة رسالة بريد إلكتروني جديدة، بالإضافة إلى تحديث برنامج الإنتاجية مع إعادة تصميم تطبيق التقويم من بلاك بيري.

ويشتمل الهاتف على معالج «سنابدراغون 660» مع ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت وداخلية سعة 128 جيجابايت، ويعتمد الهاتف الجديد على نظام تشغيل أندرويد 8.1 مع إمكانية الترقية إلى الإصدار 9.0.