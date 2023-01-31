هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ”إذابة الأجساد”
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هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ”إذابة الأجساد”

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العرب اليوم - هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ”إذابة الأجساد”

هجوم إلكتروني
القدس المحتلة - العرب اليوم

استهدف هجوم إلكتروني مصانع كيميائية إسرائيلية، مهددا العاملين في المصنع بـ”إذابة” أجسادهم مع كل جريمة ترتكب ضد الفلسطينيين.

وجاء في رسالة الهجوم الإلكتروني الذي نفذه “فيلق القدس الإلكتروني”: “رسالتنا إلى الكيميائيين العاملين في المصانع الكيماوية اتركوا هذه الوظيفة وابحثوا عن وظيفة جديدة، ابحثوا عن أماكن لا نكون فيها، لكن للأسف نحن في كل مكان، نؤكد أن عملكم في المصانع الكيماوية يشكل خطرا على حياتكم، لن نتردد أبدا في إذابة أجسادكم بالمواد الكيميائية في المرة القادمة وكل جريمة ضد الفلسطينيين ستكلف دمائكم. نحن في كل مكان”.

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هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ”إذابة الأجساد” هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ”إذابة الأجساد”



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