يسعى العاملون فى المتحف الوطنى للطيران والفضاء للحفاظ على بذلة رائد الفضاء الشهير "نيل أرمسترونج" التى تعد جزءا هاما من تاريخ الفضاء، وتتكون البذلة من 21 طبقة مختلفة من البلاستيك، بما فى ذلك النايلون والنيوبرين ومايلر والتيفلون، وتلك المواد جميعا عرضة للتدهور، لكن طبقة النيوبرين تشكل أكبر مشكلة، إذ إنها تميل إلى التصلب وتصبح هشة مع مرور الوقت.
ووفقا لتقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" تم سحب بذلة "ارمسترونج" من معرضها ووضعها فى مخزن خاص، وهذا لإبطاء تفككها فى عام 2006، وقبل ثلاث سنوات تم إطلاق حملة تبرعات على موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعى وجمعت 700،000 دولار للحفاظ على البذلة.
وهذه التدابير أنقذت البذلة من الخراب الكامل، لكنها لا تزال غير كافية لمنع ظهور علامات الانهيار عليها، وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، وجد المنسقون وصمة بنية على جذع البدلة الأيسر ظهرت أثناء فترة التخزين.
وأوضحت جاين ليبسون ، عالمة الفيزياء فى كلية دارتموث ، لـ NYT أن جزيئات البلاستيك لها فجوات كبيرة ولا يتم ترتيبها بأكثر الطرق فعالية، ويمكن أن تتحرك الجزيئات من المصادر الخارجية، مما يؤدى إلى إعادة تنظيم الجزيئات الأصلية نفسها وتغيير تركيبة المادة.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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