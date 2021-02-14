ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن مهمة مسبار الأمل تسهم في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل