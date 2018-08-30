كيفية مشاركة التغريدات بعد حظر فيس بوك منشورات



أزالت فيس بوك تغريدات تويتر المنشورة على شبكتها الاجتماعية، وذلك بعدما قامت بتغيير واجهة برمجة التطبيقات، والتى تمنع مستخدمى تويتر من الاستمرار فى نشر تغريداتهم على فيس بوك بشكل تلقائى، حيث اختفت مشاركات فيس بوك نفسها، وكذلك المحادثة حول تلك المشاركات التى تمت مباشرة على فيس بوك.

وهو الأمر الذى دفع تويتر لنشر تغريدة على حسابها الرسمى توضح حل لهذه المشكلة والتى جاء فيها:" علمنا أن التغريدات والتعليقات لن يتم نشرها تلقائيًا على حسابات فيس بوك المرتبطة بسبب التحديث الأخير"؟، مشيرة إلى الكثير من الطرق لمشاركة المنشورات..