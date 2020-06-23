بعد إطلاق ios 14 رسميًا تعرف على ميعاد تحميله على آيفون وآيباد

أطلقت شركة أبل الأميركية منذ ساعات أحدث أنظمة تشغيلها وهو ios 14 ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020، وكثرت التساؤلات عن ميعاد طرح نظام التشغيل الجديد للتحميل على أجهزة آيفون وآيباد. وبحسب موقع macworld التقني المختص بأخبار شركة أبل الأمريكية، سيتم طرح نظام تشغيل ios 14 للتحميل من قبل العامة، فى الفترة من 14 إلى 18 سبتمير الحالي، أى بعد إطلاق آيفون 12 بأقل من أسبوع. وجرت العادة أن تكشف شركة أبل الأمريكية عن هاتفها الأبرز كل عام فى 10 سبتمبر، إلا أنه من المتوقع بحسب العديد من التسريبات تأجيل إطلاق الهاتف، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى العالم، والتسبب فى غلق الكثير من المصانع فى الصين، ومنها مصانع أبل الأمريكية.

وشمل التحديث الجديد الكثير من الميزات نستعرضها فى التقرير التالى:

تطبيق App Library

وسيكون تطبيق App Library بمثابة مكتبة لتجميع التطبيقات تقوم تلقائيًا بفرز التطبيقات إلى مجلدات فئة كبيرة أو قائمة قابلة للبحث، يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من بقية الشاشات الرئيسية عن طريق إخفاء الصفحات.

خاصية widgets

وخاصية widgets تتيح ترتيب التطبيقات مختلفة الأحجام عن طريق وضعها في أي مكان على الشاشة باللمس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، ويمكن تجميع widgets في الشاشة ويمكنها التأقلم حسب الاستخدام وحسب الوقت، وتم نقل Siri مباشرة إلى الشاشة الرئيسية كتطبيق منبثق ، بدلًا من الصفحة الخاصة به والتي كانت تستحوذ على الشاشة.

خاصية النسخ الصوتى

وتعتبر الخاصية عبارة عن التحدث إلى الشاشة، وستقوم الشاشة بالإملاء وكتابة الكلمات التى ذكرت، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

تطبيق الترجمة

وتخلت آبل عن تطبيق الترجمة Google Translate، وقامت باستبداله بتطبيق آخر منافس مباشر ، قادر على ترجمة الكلام والنص في وضع عدم الاتصال بـ 11 لغة.

تحسين خرائط أبل

قامت أبل بالتوسع في خرائط أبل بشكل كبير في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا، مع مسارات جديدة لركوب الدراجات، واتجاهات جديدة للسيارات الكهربائية مع معلومات الشحن وأدلة الاستكشاف القابلة للحفظ.

خصوصية متجر App Store

قامت أبل بإعطاء المستخدمين الخصوصية لتطبيقات App Store لعدم مشاركة التطبيقات لبيانات المستخدمين التى يقومون بتحميلها، والتأكد من سؤال المستخدمين قبل التتبع.

ميزة CarPlay

ميزة CarPlay الخاصة بربط السيارة من خلال نظام ذكي بهاتفك الآيفون على تحسينات جديدة فى مؤتمر المطورين السنوى الخاص بشركة أبل الأمريكية، وذلك من خلال نظام التشغيل المنتظر IOS 14.

تحويل النص المكتوب لرقمى

وبات من الممكن تحويل الكلام المكتوب بقلم أبل apple pencil إلى نص رقمي، وأيضًا طريقة عرض جديدة للصور، حيث سيتاح لمستخدمي آيباد طريقة عرض وترتيب جديد للصور، ويمكنك الكتابة في أى مكان يمكن وتحويلها لكلام مكتوب رقميًا، بمجرد الضغط مرتين علي الكلام المكتوب باليد وحتى الرسومات، الأمر الذى يعني شكل أفضل و أكثر دقة للمحتوى المكتوب.

خصائص Apple smart watch

وحصلت ساعات أبل الذكية على عدد من الخصائص، المهمة منها تطبيق Workout للياقة البدنية، واستتخدام منبه قوى، ولكن لا يسبب الإزعاج للآخرين، وخاصية تتبع وقت النوم. جاء ذلك في المؤتمر السنوى لمطورى أبل WWDC 2020 ، للعام الحالى، 2020، والذى أقيم عبر الإنترنت فقط ضمن إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث شهد الإعلان عن أنظمة تشغيل أبل الجديدة، منها آيفون وآيباد وماك وأبل ووتش وأبل تي في.