في تطور جديد من نوعه، طالبت تركيا رسميا عملاق البحث "غوغل" بإزالة "خريطة كردستان" التي تضم أجزاء من الأراضي التركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير في الحكومة التركية، الأربعاء.

وردا على سؤال في البرلماني التركي من حزب "الخير"، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، كاهيت توران، إن السلطات التركية كانت على علم بالخريطة على "غوغل إيرث".

وأوضح الوزير التركي أن الخريطة تشمل أيضا أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية باعتبارها "منطقة جغرافية ثقافية".

وأكد توران أن مسؤولين من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدثوا مع ممثلين من غوغل، بهدف "الإزالة العاجلة للخريطة كجزء من التزاماتهم بالقوانين الوطنية والدولية".

وختم بالقول: "نحن نتابع التطورات ونواصل اتصالاتنا" بهذا الخصوص.

وتسعى تركيا بشكل حثيث، عسكريا إن اقتضى الأمر، لمنع أي تواصل جغرافي بين الأكراد الذين يتمركزون في مناطق جغرافية متقاربة في كل من تركيا والعراق وسوريا وإيران.