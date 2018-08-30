قررت مجموعة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، نقل مقرها الأوروبى من بريطانيا إلى هولندا، بسبب مخاوف من مواجهة مشكلات ضريبية على ارتباط بعملية بريكست، على ما أعلنت متحدثة باسم الشركة اليابانية الخميس لوكالة فرانس برس.
وأكدت المتحدثة بذلك تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة "باناسونيك أوروبا" لوران أبادى لصحيفة "نيكاي" الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبر اليابان بريطانيا بمثابة جنة ضريبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى فى حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على الشركات لاستبقائها على أراضيها، وفى هذه الحال فإن السلطات اليابانية قد تفرض على باناسونيك ضرائب.
من جهته قال أبادى للصحيفة "إننا ندرس منذ 15 شهرا إمكانية نقل" المقر الأوروبى، وما ساهم فى هذا القرار الخوف من قيام حواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع، وسيتم نقل حوالى نصف العاملين فى مكتب باناسونيك بلندن وعددهم حوالى عشرين.
وحمل قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبى العديد من الشركات اليابانية بينها مصرفان ضخمان هما "ميتسوبيشى يو إف جى فاينانشل غروب" و"سوميتوتو ميتسوى فاينانشل غروب" وشركتا السمسرة "نومورا هولدينغز" و"دايوا سيكيوريتيز" على اتخاذ قرار بنقل قواعدها الأوروبية الرئيسية خارج لندن أو درس مثل هذه الخطوة.
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