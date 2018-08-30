باحثون يكتشفون طرقًا جديدة تساعد الهاكرز فى معرفة ما تشاهده على جهازك

اكتشف فريق من الباحثين إماكنية تحليل أصوات الموجات فوق الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفون كاميرا الويب باستخدام الذكاء الاصطناعى، لتحديد ما يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر عن بعد، وهو ما يعنى أن الهاكرز قادرون على معرفة ما تشاهده بالتفصيل دون مجهود كبير.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن أن يسمح هذا الهجوم لأى شخص على دراية ببعض الأمور التقنية التجسس على نشاط تصفح شخص ما بسهولة.
ولاحظ علماء من جامعة ميشيغان وجامعة بنسلفانيا ضوضاء صوتية خفية قادمة من شاشات LCD، وأصوات باهتة عالية النبرة يتم توليدها لتشغيل الشاشة، وتتذبذب درجة الصوت اعتمادًا على ما يبحث عنه المستخدمون، نظرًا لأن هناك حاجة إلى مستويات مختلفة من الطاقة لعرض وحدات البكسل على الشاشة.
وبعد ذلك، يمكن للقراصنة تسجيل الصوت الصادر، والاستعانة بمايكروفون كاميرا ويب خارجى، وكاميرا ويب مستخدمة فى خدمة الدردشة مثل Google Hangouts أو حتى مكبرات الصوت الذكية التى تنشط الصوت مثل Amazon Echo ، واستخدام التعلم الآلى لاستنتاج ما يبحث عنه شخص ما.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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