باحثون يكتشفون طرقًا جديدة تساعد الهاكرز فى معرفة ما تشاهده على جهازك



اكتشف فريق من الباحثين إماكنية تحليل أصوات الموجات فوق الصوتية الملتقطة بواسطة ميكروفون كاميرا الويب باستخدام الذكاء الاصطناعى، لتحديد ما يتم عرضه على شاشة الكمبيوتر عن بعد، وهو ما يعنى أن الهاكرز قادرون على معرفة ما تشاهده بالتفصيل دون مجهود كبير.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن أن يسمح هذا الهجوم لأى شخص على دراية ببعض الأمور التقنية التجسس على نشاط تصفح شخص ما بسهولة.

ولاحظ علماء من جامعة ميشيغان وجامعة بنسلفانيا ضوضاء صوتية خفية قادمة من شاشات LCD، وأصوات باهتة عالية النبرة يتم توليدها لتشغيل الشاشة، وتتذبذب درجة الصوت اعتمادًا على ما يبحث عنه المستخدمون، نظرًا لأن هناك حاجة إلى مستويات مختلفة من الطاقة لعرض وحدات البكسل على الشاشة.

وبعد ذلك، يمكن للقراصنة تسجيل الصوت الصادر، والاستعانة بمايكروفون كاميرا ويب خارجى، وكاميرا ويب مستخدمة فى خدمة الدردشة مثل Google Hangouts أو حتى مكبرات الصوت الذكية التى تنشط الصوت مثل Amazon Echo ، واستخدام التعلم الآلى لاستنتاج ما يبحث عنه شخص ما.