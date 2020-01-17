غوغل تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى
آخر تحديث GMT12:53:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

"غوغل" تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى

العرب اليوم -

العرب اليوم - "غوغل" تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى

غوغل
واشنطن - العرب اليوم

للمرة الأولى، وصلت القيمة السوقية لشركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" إلى تريليون دولار، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الإنجاز.

وارتفع سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة 0.76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة "ألفابت" الى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون فالي الى شركة "آبل" التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته الخميس إلى 1.38 تريليون دولار، و"مايكروسوفت" التي وصلت قيمتها إلى 1.26 تريليون دولار، و"أمازون" التي تخطت حاجز التريليون في سبتمبر لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولا.

و"غوغل" هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم، الذي أنتج نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة.
و"ألفابت" تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل "وايمو" للسيارات الذاتية القيادة و"فيرلي" المختصة بعلوم الحياة.

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" سوندار بيتشاي، سوف يتولى أيضا مهام رئاسة مجلس إدارة "ألفابت"، مما يثير تكهنات حول ما إذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.
 

وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي "غوغل" لاري بايج وسيرغي برين، بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.  
علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غوغل تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى غوغل تصل إلى تريليون دولار للمرة الأولى



أخبار ذات صلة

GMT 12:34 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب
العرب اليوم - تطبيق يساعدك على إجراء الاتصالات من الحاسب

GMT 08:52 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ"مكافحة التضليل"
العرب اليوم - سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ"مكافحة التضليل"

GMT 20:30 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس تزامنا مع الهالوين
العرب اليوم - ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس تزامنا مع الهالوين

GMT 13:35 2019 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

تطبيق "تيك توك" للتواصل يزيل فيديوهات دعائية لداعش
العرب اليوم - تطبيق "تيك توك" للتواصل يزيل فيديوهات دعائية لداعش

GMT 07:47 2019 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أبل تخضع للصين وتسحب تطبيقا يدعم متظاهري هونغ كونغ
العرب اليوم - أبل تخضع للصين وتسحب تطبيقا يدعم متظاهري هونغ كونغ

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نجوى كرم تختار الزهري وسيرين عبد النور تفضّل الأحمر

فساتين سهرة مع الأكمام المنسدلة مستوحاه من النجمات

بيروت - العرب اليوم

تتألق العديد من النجمات العربيات باجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة، خصوصًا مع مشاهدة أجمل الصيحات والقصات الفاخرة التي تضفي المزيد من التألق على اطلالاتهن. فاليوم اختاري هذه القصات الملكية لتكون اساسية في اختياراتك، من خلال الصور التي اخترناها لك، واكبي على خطى النجمات العرب أجمل فساتين سهرة فاخرة مع الاكمام المنسدلة. اختاري لسهراتك المقبلة فساتين سهرة فاخرة خصوصًا مع الاكمام المنسدلة والملكية التي تضفي المزيد من التميز والسحر على القطعة. فانتقي بأسلوب نجوى كرم فستان سهرة زهري مع الخطوط الفضية وقصة الاكمام الطوبلة المطرزة من توقيع Rami Kadi. بدورها ارتدت سيرين عبدالنور فستان أحمر مفرغ مع التطريز البراق والتول الى جانب الاكمام الطويلة والمزخرفة من توقيع Zuhair Murad. أما النجمة يارا فتألقت بفستان نيلي فاخر مع الزخرفات ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:28 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

مجموعة فيكتوريا بيكهام قبل خريف 2020 من وحي السبعينيات بألوان زاهية
العرب اليوم - مجموعة فيكتوريا بيكهام قبل خريف 2020 من وحي السبعينيات بألوان زاهية

GMT 03:04 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل الأنشطة السياحية في مدينة نارا اليابانية
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأنشطة السياحية في مدينة نارا اليابانية

GMT 00:31 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

4 نصائح لغرف نوم بروعة الديكورات المغربية منها استخدام الوسائد المنسوجة
العرب اليوم - 4 نصائح لغرف نوم بروعة الديكورات المغربية منها استخدام الوسائد المنسوجة

GMT 03:09 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

الرئيس الأميركي يتوقع أن تتم محاكمته سريعة جدًا أمام مجلس الشيوخ
العرب اليوم - الرئيس الأميركي يتوقع أن تتم محاكمته سريعة جدًا أمام مجلس الشيوخ

GMT 02:55 2020 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير

مذيع شهير يتخلى عن 40 مليون دولار لطليقته بعد عامين من إعلان انفصالهما
العرب اليوم - مذيع شهير يتخلى عن 40 مليون دولار لطليقته بعد عامين من إعلان انفصالهما

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:01 2020 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير

قاضية قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها لأول مرة
العرب اليوم - قاضية قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تخرج عن صمتها لأول مرة

GMT 19:33 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

وفاة الممثل السوري محمود بلال أثناء تصوير أحدث أعماله
العرب اليوم - وفاة الممثل السوري محمود بلال أثناء تصوير أحدث أعماله

GMT 11:12 2020 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير

الطب الشرعي السوري يفحص جثة "القتيل" بمنزل عجرم فور وصولها
العرب اليوم - الطب الشرعي السوري يفحص جثة "القتيل" بمنزل عجرم فور وصولها

GMT 07:00 2016 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

فتاة مشوهة بالأسيد وجهًا جديدًا لحملة "فينا أن ديفا" الهندية الرائدة
العرب اليوم - فتاة مشوهة بالأسيد وجهًا جديدًا لحملة "فينا أن ديفا" الهندية الرائدة

GMT 15:04 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

النيابة العامة في لبنان تدعي على زوج نانسي عجرم بتهمة "القتل العمد"
العرب اليوم - النيابة العامة في لبنان تدعي على زوج نانسي عجرم بتهمة "القتل العمد"

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامية فاتن موسى تنشر صور زواجها من الفنان مصطفى فهمي
العرب اليوم - الإعلامية فاتن موسى تنشر صور زواجها من الفنان مصطفى فهمي

GMT 14:28 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك
العرب اليوم - تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك

GMT 18:10 2019 الإثنين ,30 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق "جي بي إس"
العرب اليوم - "غوغل" تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق "جي بي إس"

GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
العرب اليوم - لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 11:56 2018 السبت ,12 أيار / مايو

حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره
العرب اليوم - حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 01:25 2015 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي
العرب اليوم - أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي

GMT 01:30 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

أبل تسعى لتوحيد عمل تطبيقاتها على مختلف أجهزتها
العرب اليوم - أبل تسعى لتوحيد عمل تطبيقاتها على مختلف أجهزتها

GMT 03:46 2016 الجمعة ,08 إبريل / نيسان

العازف رضا بدير يشرح كيفية صنع الناي وطريق العزف عليه
العرب اليوم - العازف رضا بدير يشرح كيفية صنع الناي وطريق العزف عليه

GMT 13:27 2019 الخميس ,16 أيار / مايو

"كاف" يصف كريستيان غروس بـ"الساحر" قبل مباراة الزمالك أمام نهضة بركان
العرب اليوم - "كاف" يصف كريستيان غروس بـ"الساحر" قبل مباراة الزمالك أمام نهضة بركان

GMT 04:25 2015 الأحد ,17 أيار / مايو

خديجة بغداد تطلق تشكيلة أنيقة من القفطان المغربي بألوان راقية
العرب اليوم - خديجة بغداد تطلق تشكيلة أنيقة من القفطان المغربي بألوان راقية

GMT 22:45 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

فوائد الردة لتنشيط الدورة الدموية
العرب اليوم - فوائد الردة لتنشيط الدورة الدموية

GMT 07:07 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

خديجة البوعيشي تؤكد تراجع بعض حقوق المرأة الليبية
العرب اليوم - خديجة البوعيشي تؤكد تراجع بعض حقوق المرأة الليبية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab