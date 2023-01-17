شركة أمن سيبراني تعلن أن الهجمات الإلكترونية على تايوان زادت بنسبة 10%

أعلنت شركة أمن سيبراني تايوانية، أن الهجمات الإلكترونية على البلاد زادت خلال عام 2022، بنسبة 10%، حيث استهدفت الهجمات القطاعات المالية والمصرفية والتصنيع والوكالات الحكومية والمنظمات العسكرية.ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن الشركة القول إن المنظمات في تايوان تعرضت لـ 3118 هجمة أسبوعيا خلال العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 10%.وعزا تقرير الشركة التايوانية "تشيك بوينت" الزيادة إلى مجموعات قراصنة أصغر وأكثر مرونة تستخدم أدوات تعاونية من المنازل لتنفيذ هجمات.