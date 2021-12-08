تنطلق خلال دقائق من مطار بايكانور مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20" وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

وأوضحت "روس كوسموس" أن المركبة ستقود السائحين إلى المحطة الفضائية الدولية حيث سيقضيان 12 يوما ويعودان بعدها إلى الأرض.

وبمجرد وصولهما إلى المحطة، سينضم الثلاثي إلى قائد البعثة 66 أنطون شكابلروف ورائد الفضاء بيوتر دوبروف من روس كوسموس، بالإضافة إلى رواد فضاء ناسا مارك فاندي هي وراجا شاري وتوم مارشبورن وكايلا بارون ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير.