

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" الذى يذاع فى تمام الـ7 مساء اليوم الأربعاء على القناة الثانية المصرية، النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث يدور الحوار عن أهمية زيارة رئيس الفلبين ونائب وزير خارجية إيطاليا لمصر.

يقدم البرنامج الإعلامى شريف فؤاد، ويرأس تحريره سوزى إبراهيم، وإخراج ناجى فتوح، وكان البرنامج يُعرض على القناة الأولى قبل أن ينقل للإذاعة على القناة الثانية، بعد تطوير القناة الأولى.