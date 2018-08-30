يستضيف برنامج "من ماسبيرو" الذى يذاع فى تمام الـ7 مساء اليوم الأربعاء على القناة الثانية المصرية، النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث يدور الحوار عن أهمية زيارة رئيس الفلبين ونائب وزير خارجية إيطاليا لمصر.
يقدم البرنامج الإعلامى شريف فؤاد، ويرأس تحريره سوزى إبراهيم، وإخراج ناجى فتوح، وكان البرنامج يُعرض على القناة الأولى قبل أن ينقل للإذاعة على القناة الثانية، بعد تطوير القناة الأولى.
GMT 07:10 2018 الخميس ,30 آب / أغسطساليابان تطلق قمرًا صناعيًا لرصد غازات الاحتباس الحراري
GMT 07:05 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسسهولة وصول الهاكرز لرسائل واتس آب
GMT 06:59 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس"فيسبوك" تطلق خدمة جديدة لمنافسة "يوتيوب"
GMT 22:22 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس"هواوي" تدعم "السيلفي" بتقنيات الذكاء الاصطناعي
GMT 22:18 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس"ميرال" توظّف التكنولوجيا لتقديم تجارب ترفيهية مبتكرة
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
أرسل تعليقك