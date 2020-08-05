كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch Series 6 ستحتوى على أهم ميزة طبية قد توجد في ساعة ذكية في الوقت الحالى، وهى ميزة قياس مستويات الأوكسجين في الدم بصورة دقيقة، لمساعدة مصابى فيروس كورونا.

وحسب موقع 9to5Mac فإن شركة آبل قد أبرمت صفقة تصنيع مع شركة ASE Technology ، بحيث ستوفر ساعة Apple Watch Series 6 ميزة استشعار الأوكسجين في الدم.

وبدون ميزة قياس الأوكسجين في الدم في ساعة Apple Watch Series 6 القادمة، كان سيضطر المستخدمون إلى شراء جهاز منفصل للتحقق من مستويات الأكسجين في الدم، عند إصابتهم بفيروس كورونا أو معاناتهم من أى أمراض تنفسية أخرى.

وفقا للموقع فإن آبل لم تقم بالإعلان عن الميزة في ساعة Apple Watch Series 6 الذكية القادمة في مؤتمر مطورى آبل WWDC 2020 والذى عقد مؤخرا بسبب انتظارها دعم الميزة فى هذه الساعة.

ومن المحتمل أن تقوم شركة آبل بإصدار ساعة Apple Watch Series 6 الذكية بعدة عدة أسابيع من الآن، الامر الذى سيساعد المستخدمين بشكل كبير خاصة كبير السن على فحص مستويات الأكسجين في الدم.