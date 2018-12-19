oppo تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ 5g
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"OPPO تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ "5G"

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العرب اليوم - "OPPO تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ "5G"

مكالمة الفيديو الجماعية
بكين _ العرب اليوم

أعلنت شركة OPPO، لصناعة الهواتف الذكية ، عن نجاح تجربة أول مكالمة فيديو جماعية باستخدام الـ 5G بواسطة هاتف OPPO R15 Pro-based التي أجراها  مهندسون من ست معاهد للبحث والتطوير لشركة OPPO حول العالم ، حيث استمرت المكالمة بنجاح لمدة 17 دقيقة دون انقطاع أو مشاكل في الإتصال.

وقد تم الإختبار باستخدام جهاز اختبار Keysight UXM  واستخدام حلول محاكاة نطاقات الترددات الخاصة بالجيل الخامس New Radio (NR) 5G و sub 6GHz لأداء الاختبارات الخاصة بسرعة الشبكة.

هذا وقد صرح  توني تشين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة OPPO، قائلًا: "تعمل OPPO بدأب لتطوير مداها البحثي الذي يركز على خدمات الجيل الخامس أو المعروفة بالـ 5G، وقد توجنا ذلك بجهود لنصبح من الأوائل الذين يطلقون هاتفًا يدعم خدمات ال5G في العالم."

كما أكد تشين أن تكنولوجيا الـ5G تعد اتجاهًا عالميًا ثوريًا الآن وهو اتجاة تتبناه OPPO، حيث تعمل الشركة حاليًا على تطوير المزيد من التطبيقات التي تعتمد على تكنولوجيا الـ5G لمواكبة هذه الثورة والتطور نحو تجربة أفضل للمستخدم.

وقد خصصت OPPO قدراتها البحثية من أجل تطوير خدمات الجيل الخامس منذ عام 2015، لتحقق OPPO السبق بتطوير منتجات تعتمد على الـ 5G، وذلك من خلال تمكين قابلية التشغيل البيني لإشارات الـ5G والوصلات البياناتية في أغسطس 2018 وهو ما ساهم في النجاح في تحقيق أول اتصال لهاتف ذكي من خلال شبكة الجيل الخامس في شهر أكتوبر من العام الحالي.

يعد نجاح هذه الخطوة تأكيدًا على التقدم الذي تحرزه OPPO في مجال البحث والتطوير وخاصة في أبحاث خدمات الجيل الخامس والهواتف الذكية التي تعمل بها، كما أنها تساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أوائل مصنعين الهواتف الذكية التي تدعم خدمات الجيل الخامس في 2019.

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oppo تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ 5g oppo تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ 5g



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oppo تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ 5g oppo تجري أول مكالمة فيديو جماعية على هاتف أندرويد باستخدام الـ 5g



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