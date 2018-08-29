خريطة لـ ناسا تكشف عن حرائق الغابات والعواصف الاستوائية حول العالم

كشفت خريطة جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ملايين الجسيمات غير المرئية التى تحوم فى السماء، والتى توضح كل شيء بدءا من الغبار وأملاح البحر، وصولا إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات المشتعلة فى الولايات المتحدة وكندا.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تجمع الخريطة بين البيانات من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار على الأرض، مما يساعد على الكشف عن الموقع الدقيقة، وشدة الظواهر المختلفة حول العالم.
وشرحت ناسا قائلة: "اعتمادا على حجمها ونوعها وموقعها ، يمكن للهباء الجوى أن يبرد السطح أو يسخن، كما يمكن أن يساعد فى تشكيل السحب، أو منع تكوين السحب، وإذا تم استنشاقه، فإن بعض الهباء الجوى يمكن أن يكون ضارًا بصحة الناس.".
وهناك عدد كبير من الأقمار الصناعية التابعة لناسا قادرة على التقاط هذه الجسيمات الصغيرة، بما فى ذلك تيرا وأكوا و Suomi NPP.
وتركز الخريطة الجديدة على الهباء الجوى الذى تم رصده فى 23 أغسطس، والذى يظهر العديد من النقاط الساخنة المختلفة فى جميع أنحاء العالم المرتبطة بعمليات مختلفة، وتتقلب مستويات الهباء الجوى على مدار العام فى مناطق مختلفة بسبب العمليات البيئية المختلفة.
وتبرز الخريطة ثلاثة أنواع مختلفة من الهباء الجوى، وهى ملح البحر والكربون الأسود والغبار، ويمكن رؤية الكربون الأسود المرتبط بالحرائق بكميات كبيرة فوق الساحل الغربى للولايات المتحدة وكندا، وفى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
فى شمال أفريقيا ، من ناحية أخرى، الغبار هو المساهم الرئيسى فى تركيزات الهباء الجوى، كما هو الحال مع أجزاء من آسيا والشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى، أدى نشاط الاعصار إلى ارتفاع ملح البحر فى الغلاف الجوى قبالة اليابان وكوريا الجنوبية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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