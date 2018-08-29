4 مزايا بالهواتف الذكية ستختفى خلال السنوات المقبلة

ظهرت خلال السنوات الأخيرة العديد من التقنيات المبتكرة فى الهواتف الذكية، بين كاميرات متطورة ومعالجات أسرع ومميزات مثل مقاومة المياه ووسائل تأمين وحماية، ورغم أنها كانت بمثابة طفرة تكنولوجية وقت ظهورها إلا أنها أصبحت تسير فى طريقها للاختفاء فى النهاية، وفيما يلى نرصد أبرز تقنيات قد تختفى خلال السنوات المقبلة.
- بصمة الإصبع
واحدة من التقنيات الأشهر التى تعتمد عليها غالبية الهواتف الذكية لتأمين شاشة الهاتف، وحماية مختلف البيانات الموجودة عليه، إلا أن هذه التقنية فى طريقها للاختفاء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ظهور تقنية بصمة الوجه والتى أطلقتها شركة أبل فى هاتفها أيفون x الجديد والتى بدأت العديد من الشركات تطبيقها.
- منفذ السماعة
تضم كل الهواتف الذكية منفذ سماعة رأس، ليتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات أو الاستمتاع للموسيقى من خلالها، إلا أن العديد من الشركات التكنولوجية المصنعة للهواتف الذكية بدأت مؤخرا الاستغناء عن منفذ السماعة، فى محاولة لإضافة مزيد من المساحة للمكونات الداخلية، واستبدالها بسمعة بلوتوث تقترن بالهاتف بسهولة ويسر.
- الحواف
من المعروف أن شاشات الهواتف الذكية تمتك حوافا جانبية من جميع الاتجاهات والتى تغطى جزء من الشاشة، إلا أن العديد من الهواتف الحديثة بدأت التخلى عن هذه الحواف وتوفر شاشات من الحافة للحافة، لتغطى كافة الواجهة الامامية من الهاتف.
- الكاميرا المفردة
شهدت الهواتف الذكية وجود كاميرا واحدة فى الخلف والتى كانت بمثابة النموذج الأساسى فى أى هاتف ذكى، إلا أنه من المنتظر أن تعتمد شركات التكنولوجيا فى الهواتف المقبلة على أكثر من كاميرا فى الهاتف الواحد كمعيار أساسى، لتصبح الكاميرا المزدوجة هى المعيار الأساسى.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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