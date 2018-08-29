4 مزايا بالهواتف الذكية ستختفى خلال السنوات المقبلة



ظهرت خلال السنوات الأخيرة العديد من التقنيات المبتكرة فى الهواتف الذكية، بين كاميرات متطورة ومعالجات أسرع ومميزات مثل مقاومة المياه ووسائل تأمين وحماية، ورغم أنها كانت بمثابة طفرة تكنولوجية وقت ظهورها إلا أنها أصبحت تسير فى طريقها للاختفاء فى النهاية، وفيما يلى نرصد أبرز تقنيات قد تختفى خلال السنوات المقبلة.

- بصمة الإصبع

واحدة من التقنيات الأشهر التى تعتمد عليها غالبية الهواتف الذكية لتأمين شاشة الهاتف، وحماية مختلف البيانات الموجودة عليه، إلا أن هذه التقنية فى طريقها للاختفاء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ظهور تقنية بصمة الوجه والتى أطلقتها شركة أبل فى هاتفها أيفون x الجديد والتى بدأت العديد من الشركات تطبيقها.

- منفذ السماعة

تضم كل الهواتف الذكية منفذ سماعة رأس، ليتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات أو الاستمتاع للموسيقى من خلالها، إلا أن العديد من الشركات التكنولوجية المصنعة للهواتف الذكية بدأت مؤخرا الاستغناء عن منفذ السماعة، فى محاولة لإضافة مزيد من المساحة للمكونات الداخلية، واستبدالها بسمعة بلوتوث تقترن بالهاتف بسهولة ويسر.

- الحواف

من المعروف أن شاشات الهواتف الذكية تمتك حوافا جانبية من جميع الاتجاهات والتى تغطى جزء من الشاشة، إلا أن العديد من الهواتف الحديثة بدأت التخلى عن هذه الحواف وتوفر شاشات من الحافة للحافة، لتغطى كافة الواجهة الامامية من الهاتف.

- الكاميرا المفردة

شهدت الهواتف الذكية وجود كاميرا واحدة فى الخلف والتى كانت بمثابة النموذج الأساسى فى أى هاتف ذكى، إلا أنه من المنتظر أن تعتمد شركات التكنولوجيا فى الهواتف المقبلة على أكثر من كاميرا فى الهاتف الواحد كمعيار أساسى، لتصبح الكاميرا المزدوجة هى المعيار الأساسى.