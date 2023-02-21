قرار بترحيل شاب بريطاني إلى الولايات المتحدة في قضية اختراق حسابات مشاهير

وافقت محكمة إسبانية على ترحيل شاب بريطاني إلى الولايات المتحدة، ليواجه تهما بشأن اختراق حسابات على تويتر تخص شخصيات بارزة. واعتقلت الشرطة جوزيف جيمس أوكونور في يوليو/تموز 2021 في مدينة إستيبونا الجنوبية. ويواجه عدة تهم تتعلق باختراق أكثر من 130 حسابا في يوليو/تموز 2020، من بينهم حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن.