كورونا أسئلة مطروحة على غوغل واهتمامات العرب
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كورونا أسئلة مطروحة على "غوغل" واهتمامات العرب

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العرب اليوم - كورونا أسئلة مطروحة على "غوغل" واهتمامات العرب

غوغل
واشنطن - العرب اليوم

تهيمن أخبار فيروس كورونا على اهتمامات وسائل الإعلام وشبكات التواصل، لكنها احتلت أيضا أغلب الأسئلة التي يطرحها المستخدمون في "غوغل".

ولجأ كثيرون إلى عملاق محركات البحث "غوغل" من أجل العثور على أسئلة عديدة تدور في الأذهان بشأن فيروس كورونا.

وكشف حساب "غوغل ترند" التابع لعملاق محركات البحث على موقع "تويتر"، ليل الثلاثاء الأربعاء، عن قائمة الأسئلة الأكثر تكرارا خلال الأسبوع الأخير.

واعتبر "غوغل" أن هذه الأسئلة تعكس الأمور التي تشغل بال العالم بشأن الفيروس المعروف أيضا  باسم "كوفيد -19".

والأسئلة الأكثر تكرارا جاءت على النحو التالي:

1. كم يستمر فيرويس كورونا؟

2. كيف يمكن تجنب الفيروس؟

3. من أين يأتي فيروس كورونا؟

4. كم عدد إصابات فيروس كورونا في فرنسا؟

5. من هم الذين أصيبوا بعدوى كورونا؟

6. كم عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيويورك؟

7. ما هو فيروس كورونا؟

8. كيف بدأ فيروس كورونا؟

9. ما هي الدول المتضررة من الفيروس؟

10. كيف يمكن شراء قناع وجه؟

11. متى سينتهي الفيروس؟

وهناك أدوات أخرى لعملاق محركات البحث ترصد الموضوعات الأكثر رواجا على "غوغل"، وقد أظهرت أن الفيروس وتداعياته يشغلان بال المستخدمين العرب.

ومن الأمور التي بحث عنها المستخدمون في "غوغل" على مدار ساعات صباح الأربعاء بحسب "غوغل هوت سبوت" التي ترصد عمليات البحث بصورة فورية: موقع منظمة الصحة العالمية، وأعراض فيروس كورونا، وقرار إغلاق المساجد، وقرارات البنك المركزي، وسعر الفائدة.

في مصر

خفّض البنك المركزي المصري، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي 300 نقطة أساس بهدف احتواء التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، وهو أمر يهم كثيرا من المواطنين في مصر، التي تضم 40 مليون مستخدم للإنترنت، بحسب  بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

ويظهر هذا الأمر طغيان موضوع "كورونا" على اهتمامات مستخدمي "غوغل" من المصريين الذين يبحثون عادة عن الموضوعات الرياضية.

وكان الموضوع الأكثر تكرارا في البحث خلال الأسابيع الأخيرة هو أعراض فيروس كورونا.

السعودية وغوغل

وفي السعودية، بحث المستخدمون عن الأدوية التي تقول تقارير إنها تعالج كورونا، وأعراض الفيروس، وتعليق العمل، وأنظمة التعليم عن بعد.

كما تطرقت عمليات بحث المستخدمين إلى المسلسلات والترفيه والفنانين بشكل كبير، مثل رامز جلال ومحمد حماقي بعدما راجت شائعات عن إصابتهما بفيروس كورونا.

ويمكن تفسير ذلك بملازمة كثيرين لمنازلهم في ظل الإجراءات التي تتخذها العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس.

ولا يتيح محرك البحث "غوغل" سوى مؤشرات على استخدامه في دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية، بسبب العدد الكبير لمستخدمي الإنترنت فيهما.

و"غوغل" ليس مجرد محرك بحث عادي، إذ إن المسافة بينه وبين بقية المحركات شاسعة، كونه يسجل 67 مليار عملية زيارة شهريا، بحسب إحصاءات موقع "سيميلر ويب".

 

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كورونا أسئلة مطروحة على غوغل واهتمامات العرب كورونا أسئلة مطروحة على غوغل واهتمامات العرب



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