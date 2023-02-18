اختراق إلكتروني لمكتب fbi في نيويورك والسلطات تبدأ التحقيق

تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في نيويورك لهجوم الكتروني غامض، وسط تحذيرات من هجمات القرصنة الالكترونية المتزايدة بعد زيادة التوترات الغربية مع روسيا والصين وفقا لشبكة سي ان ان.قال عدد من المسؤولون أن مكتب نيويورك يعمل على احتواء ما وصفه بالحادث السيبراني الضار الذي طال أجزاء من شبكة الكمبيوتر خلال الأيام الماضية.وقالت الوكالة في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز "مكتب التحقيقات الفدرالى على علم بالحادث ويعمل للحصول على معلومات إضافية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.