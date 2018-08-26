جوجل تستعد لطرح نسخة كروم بتصميم جديد خلال الشهر المقبل

تستعد شركة جوجل لإطلاق نسخة جديدة من متصفح كروم ذات تصميم جديد تماما خلال الشهر المقبل، والتى من المنتظر أن يجرى توفيرها عبر تحديث جديد يصل للمتصفح عبر جميع أنظمة التشغيل، حيث كشفت جوجل أن هذا التصميم سيظهر لأول مرة فى إصدار Chrome 69، والذى من المقرر إطلاقه فى 4 سبتمبر.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى فسيتضمن هذا التصميم الجديد مظهرا دائريا أكثر بياضا من ذى قبل، كما تم إعادة تصميم إصدار الهاتف من كروم أيضا بشكل رئيسى على منصة iOS، إذ ستقوم جوجل بوضع عناصر التحكم فى التنقل إلى أسفل الشاشة، مما سيجعل استخدامها أسهل فى اليد خصوصًا مع الشاشات الطويلة، ويمكنك بالفعل تمكين بعض التغييرات فى إصدار Chrome 68 الحالى على أجهزة الحواسب المكتبية والهواتف.
وسيوفر تحديث "كروم 69" للمستخدمين دعم الإخطارات فى ويندوز 10، بما فى ذلك دعم اخطارات ويندوز 10، مثل إيماءات لوحة اللمس، إضافة إلى عدد من التحسينات والإصلاحات المختلفة، إضافة إلى تحسينات الملء التلقائى بشكل عام.
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