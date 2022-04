جوجل تحظر 10 تطبيقات أندرويد شهيرة تم تحميلها أكثر من 60 مليون مرة

حظرت جوجل 10 تطبيقات أندرويد ذات الشعبية الكبيرة، وفقًا لتقرير نُشر في وول ستريت جورنال، حظرت Google تطبيقات أندرويد هذه من متجر Play بعد أن اكتشفت أنها تتضمن سطرًا من التعليمات البرمجية التي كانت تجمع بيانات المستخدمين سراً.وبحسب ما ورد جمع سطر الكود البيانات بما في ذلك الموقع الدقيق للمستخدمين وأرقام البريد الإلكتروني والهواتف والأجهزة القريبة وكلمات المرور عندما استخدم المستخدمون ميزة "القص واللصق"، ويدعي الباحثون أيضًا أن التطبيقات يمكنها البحث عن تنزيلات واتس آب، وبالنسبة للأرقام - يقال إن التطبيقات لديها أكثر من 60 مليون عملية تنزيل، وفيما يلى أسماء التطبيقات:

Speed radar camera

Al-Moazin Lite (Prayer Times)

Wi-Fi Mouse (remote control PC)

QR & Barcode Scanner (developed by AppSource Hub)

Qibla Compass - Ramadan 2022

Simple weather & clock widget (developed by Difer)

Handcent Next SMS-Text with MMS

Smart Kit 360

Full Quran MP3 - 50+ Languages & Translation Audio

Audiosdroid Audio Studio DAW