بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس تعرف على تقنية deep fake الخطيرة
آخر تحديث GMT04:53:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس .... تعرف على تقنية Deep fake الخطيرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس .... تعرف على تقنية Deep fake الخطيرة

تقنية Deep Fake المثيرة للجدل
لندن - العرب اليوم

أثار فيديو جديد لتقنية Deep Fake المثيرة للجدل رعب العالم، إذ يدمج الفيديو وجه الممثل ستيف بوسيمى على جسم جينيفر لورانس، ليستعرض مثالًا آخر للتقدم المثير للقلق لهذا النوع من مقاطع الفيديو. 

ووفقًا لمقوع "ديلى ميل" البريطانى، سيبدو المقطع مألوفًا لأى شخص يتذكر خطاب لورانس فى كواليس حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" 2016، ولكن بدلا من ذلك تخرج الكلمات من فم بوسكيمى بشكل متقن للغاية.

وتسبب فيديو "جنيفر بوسيمى" عبر الإنترنت فى ضجة كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعى مقطع هذا الأسبوع، حيث يصفه الكثيرون بأنه بمثابة كابوس.

تم نشر المقطع لأول مرة بواسطة مستخدم لموقع "ريديت" يدعى VillainGuy فى بداية يناير، وتمت مشاركته آلاف المرات منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن Deepfake عبارة عن مقاطع فيديو معدلة رقميًا تستخدم خوارزميات تعلم الآلة المتطورة لإنشاء أقنعة بشرية يتم تجميعها فوق لقطات حقيقية.

علوم عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس تعرف على تقنية deep fake الخطيرة بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس تعرف على تقنية deep fake الخطيرة



أخبار ذات صلة

GMT 14:08 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

روسيا تطلق "إجراءات إدارية" ضد فيسبوك وتويتر
العرب اليوم - روسيا تطلق "إجراءات إدارية" ضد فيسبوك وتويتر

GMT 13:47 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"
العرب اليوم - واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال"

GMT 08:15 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

خرائط غوغل ترصد "جسمًا غامضًا" فوق مثلث برمودا
العرب اليوم - خرائط غوغل ترصد "جسمًا غامضًا" فوق مثلث برمودا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس تعرف على تقنية deep fake الخطيرة بعد صدور نسخة لوجه رجل على جسم جينيفر لورانس تعرف على تقنية deep fake الخطيرة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بلوزة سوداء بسيطة ذات خط عنق كبير

إليزابيث هيرلي أنيقة خلال مجموعة مِن الصور المميَّزة

واشنطن ـ رولا عيسى

تتميّز النجمة إليزابيث هيرلي بتألّقها داخل وخارج السجادة الحمراء إذ شاركت سلسلة من الصور الرائعة عبر تطبيق "إنستغرام" مساء الأحد. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الممثلة، 53 عاما، تألقت في صورها وهي تبتسم أمام الكاميرا، وتكشف عن صدرها في بلوزة سوداء بسيطة ذات خط عنق كبير، وأبرزت عينها الزرقاء، بينما تضع يدها على شعرها البني، وارتدت هيرلي قلادة بسيطة باللون الفضي وبها حجر كريم، ومن المعروف أن هيرلي تعمل أيضا كمصممة ملابس سباحة، ونشرت صورة أخرى وهي تنظر إلى كتفها، وشاركت الصور مع متابعيها البالغ عددهم 1.1 مليون، كما أنها تنشر مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة لعطلتها. وظهرت في مقاطع الفيديو بروح معنوية مرتفعة أثناء وجودها على الشاطئ، وهي تبتسم للكاميرا وترتدي بكيني باللون الذهبي، به سلسلة باللون الذهبي، ونظارة شمس كبيرة باللون البنفسجي، وظهرت بشعرها البني منسدلا على كتفيهيا، كما…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:05 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

آمبر هيرد أنيقة خلال العرض الأول لـ"أكوامان" في طوكيو
العرب اليوم - آمبر هيرد أنيقة خلال العرض الأول لـ"أكوامان" في طوكيو

GMT 10:08 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي
العرب اليوم - 6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي

GMT 06:38 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

تعرَّف على أحدث اتجاهات التصميم الداخلي لعام 2019
العرب اليوم - تعرَّف على أحدث اتجاهات التصميم الداخلي لعام 2019

GMT 04:56 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

أردوغان يعلن عن قمة تركية روسية إيرانية حول سورية
العرب اليوم - أردوغان يعلن عن قمة تركية روسية إيرانية حول سورية

GMT 09:53 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

قناة سعودية تُوقف مذيعًا تلفزيونيًّا أساء لسيّدة مُتصلة على الهواء
العرب اليوم - قناة سعودية تُوقف مذيعًا تلفزيونيًّا أساء لسيّدة مُتصلة على الهواء

GMT 05:20 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

سبب تزايُد شعبية أحذية المشي لمسافات طويلة في الشتاء
العرب اليوم - سبب تزايُد شعبية أحذية المشي لمسافات طويلة في الشتاء

GMT 01:25 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة
العرب اليوم - قائمة بأفضل أماكن التزلّج في لبنان لرحلة مُمتعة ومختلفة

GMT 05:21 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

أفضل التصاميم باللون الرمادي بلمسة أنثوية ناعمة
العرب اليوم - أفضل التصاميم باللون الرمادي بلمسة أنثوية ناعمة

GMT 03:35 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

رئيس وزراء السودان يُؤكِّد أنّ مَطالِب المُحتجّين "مشروعة"
العرب اليوم - رئيس وزراء السودان يُؤكِّد أنّ مَطالِب المُحتجّين "مشروعة"

GMT 05:52 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

مجهولون يلقون قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديدة"اللبنانية السبت
العرب اليوم - مجهولون يلقون قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديدة"اللبنانية السبت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 14:07 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

ارتفاع صادرات تركيا من الألعاب الرقمية إلى مليار و50 مليون دولار
العرب اليوم - ارتفاع صادرات تركيا من الألعاب الرقمية إلى مليار و50 مليون دولار

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 14:10 2018 الجمعة ,21 كانون الأول / ديسمبر

عمار الشريعي
العرب اليوم - عمار الشريعي

GMT 06:35 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

التلميذ.. ونجاح الأستاذ
العرب اليوم - التلميذ.. ونجاح الأستاذ

GMT 13:54 2019 الأحد ,20 كانون الثاني / يناير

"مايكروسوفت" تودّع نظام ويندوز 10 موبايل نهاية العام الجاري
العرب اليوم - "مايكروسوفت" تودّع نظام ويندوز 10 موبايل نهاية العام الجاري

GMT 10:20 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

ذئب الجراح
العرب اليوم - ذئب الجراح

GMT 09:40 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

فلسفة الموت
العرب اليوم - فلسفة الموت

GMT 08:01 2019 السبت ,02 شباط / فبراير

أسباب حب الرجل للمرأة القوية التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - أسباب حب الرجل للمرأة القوية التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 14:41 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

ربة منزل تعترف بالخيانة بعد أن تركها زوجها لسنوات
العرب اليوم - ربة منزل تعترف بالخيانة بعد أن تركها زوجها لسنوات

GMT 11:35 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبر

فتاة شبه "عارية" بشوارع "مساكن شيراتون" تثير الجدل
العرب اليوم - فتاة شبه "عارية" بشوارع "مساكن شيراتون" تثير الجدل

GMT 15:57 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

التسامح
العرب اليوم - التسامح

GMT 22:04 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

غوغل تُتيح فتح الحسابات بـ"بصمة الإصبع" دون كلمة مرور
العرب اليوم - غوغل تُتيح فتح الحسابات بـ"بصمة الإصبع" دون كلمة مرور

GMT 16:24 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس

دار بدائل تصدر الحكاية الأولى من "البطالين" لياسر عبد الباسط
العرب اليوم - دار بدائل تصدر الحكاية الأولى من "البطالين" لياسر عبد الباسط

GMT 01:25 2015 السبت ,29 آب / أغسطس

تقرير عن طراز "تيفولي" من شركة "سانغ يونغ" للسيارات
العرب اليوم - تقرير عن طراز "تيفولي" من شركة "سانغ يونغ" للسيارات

GMT 04:08 2014 الثلاثاء ,08 إبريل / نيسان

يمكن تجديد ديكورات المنزل باستخدام عجينة السيراميك
العرب اليوم - يمكن تجديد ديكورات المنزل باستخدام عجينة السيراميك

GMT 03:41 2016 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

باكستان تؤجل ترحيل "الفتاة الأفغانية" شربات غولا بضعة أيام
العرب اليوم - باكستان تؤجل ترحيل "الفتاة الأفغانية" شربات غولا بضعة أيام

GMT 13:52 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

توني كروس يعلن يدعمه لـ محمد صلاح
العرب اليوم - توني كروس يعلن يدعمه لـ محمد صلاح

GMT 00:29 2015 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

الدكتور سيد الأخرس يوضح أسباب حدوث بطانة الرحم المهاجرة
العرب اليوم - الدكتور سيد الأخرس يوضح أسباب حدوث بطانة الرحم المهاجرة

GMT 01:59 2015 السبت ,21 شباط / فبراير

الرحلات الدولية تجبر سكان حفر الباطن على مطار الكويت
العرب اليوم - الرحلات الدولية تجبر سكان حفر الباطن على مطار الكويت

GMT 18:38 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيسان

الثوم لعلاج الفطريات والتهابات الجسم
العرب اليوم - الثوم لعلاج الفطريات والتهابات الجسم

GMT 22:49 2015 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

نبات الصبار يوصف بأنه صيدلية الصحراء
العرب اليوم - نبات الصبار يوصف بأنه صيدلية الصحراء

GMT 01:00 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

الفنانة بوسي تُؤكّد أنَّ غياب الفنان نور الشريف لم يكن مجرد رحيل
العرب اليوم - الفنانة بوسي تُؤكّد أنَّ غياب الفنان نور الشريف لم يكن مجرد رحيل

GMT 01:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

هدي هادي تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير
العرب اليوم - هدي هادي تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

GMT 02:20 2015 الإثنين ,15 حزيران / يونيو

فابيو ينضم إلى مطعم لاكوتشينا في الفيصلية في الرياض
العرب اليوم - فابيو ينضم إلى مطعم لاكوتشينا في الفيصلية في الرياض

GMT 19:32 2014 الإثنين ,21 إبريل / نيسان

أطعمة "شم النسيم" لها طابع مميز ومذاق مختلف
العرب اليوم - أطعمة "شم النسيم" لها طابع مميز ومذاق مختلف

GMT 02:51 2015 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"سكودا سوبيرب هاتشباك" سيارة مميزة تعمل ملحقاتها بـ"اللمس"
العرب اليوم - "سكودا سوبيرب هاتشباك" سيارة مميزة تعمل ملحقاتها بـ"اللمس"

GMT 09:21 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

تعرف على أفضل شواطئ المملكة المتحدة ذات المناظر الخلابة
العرب اليوم - تعرف على أفضل شواطئ المملكة المتحدة ذات المناظر الخلابة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab