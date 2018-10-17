تطور شركة "فيسبوك" تقنية فريدة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، وبالأخص الذين لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء جراحة لحلزون الأذن، وفق ما ذكر موقع "لايف. رو".

وتركز فكرة التقنية على تصنيع أحزمة ذكية خاصة توضع على معصم اليد، قادرة على تحويل الأصوات إلى اهتزازت معينة يحس بها الشخص الأصم، وكذلك نقل الإشارات من المحيط وتحويلها إلى كلمات يقرأها الشخص على شاشة هاتفه أو جهازه الذكي.

وطلبت "فيسبوك" من 12 متطوعًا أن يخضعوا لاختبارات خاصة لتعلم اللغة الناجمة عن اهتزازاتها التي تفسر حاليًا 39 صوتًا، ونجح المتطوعون بتفسير الأصوات بدقة وصلت إلى 92%.