تعرف على السبب وراء سحب فيس بوك تطبيقها من متجر أبل

طلبت أمس شركة أبل من فيس بوك سحب تطبيق الأمان Onavo Protect المملوك لها من متجر آب ستور، نظرا لأنه ينتهك قواعد متجرها، وهو الأمر الذى فعلته فيس بوك فى النهاية، ما أثار تساؤلات حول السبب وراء قيام فيس بوك بإزالة التطبيق بشكل نهائى بدلا من محاولة جعله يتوافق مع سياسة متجر أبل، إلا أن تقريرا جديدا لموقع gadgetsnow الهندى، أوضح السبب وراء هذه الخطوة.
وجاء فى التقرير أن فيس بوك أزالت التطبيق، لأنها لم تكن ترغب فى التوقف عن تتبع ما كان يقوم به الأشخاص على هواتفهم المحمولة، فتغيير خصائص التطبيق لتتناسب مع قواعد متجر أبل يعنى أن التطبيق سيجمع كمية أقل من البيانات عن المستخدمين وهو الأمر الذى لا تفضله فيس بوك فى النهاية، خاصة وأنه سيؤثر على الإعلانات التى تعتبر المصدر الأساسى للربح لديها.
وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى يخضع فيه فيس بوك لتدقيق مكثف على الخصوصية بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا فى وقت سابق من هذا العام، حيث أن الادعاءات المتعلقة بهذه الفضيحة واستخدام المعلومات الشخصية التى تم حصدها من 87 مليون حساب على فيس بوك قد أضعفت سمعة الشبكة الاجتماعية، ومنذ وقوع الفضيحة، حقق فيس بوك فى آلاف التطبيقات وعلق أكثر من 400 منها بسبب مخاوف مشاركة البيانات.
ويعد Onavo Protect هو تطبيق VPN تمكنت شركة فيس بوك من شراءه عام 2013، حيث استحوذت فيس بوك على هذا التطبيق لتوفير اتصال أمن للمستخدمين، إضافة إلى جمع البيانات حول عاداتهم على الإنترنت التى تتجاوز فيس بوك، وما يتعلق بالتطبيقات الأخرى، حيث استخدمت فيس بوك هذا التطبيق لتتبع التطبيقات التى كان يستخدمها الأشخاص على هواتفهم وتتبع موقعهم واهتماماتهم المختلفة على شبكة الإنترنت، إلا أن فيس بوك دافعت عن نفسها قائلة أنها كانت توضح للمستخدمين الذين يقومون بتحميل Onavo عن المعلومات التى يتم جمعها وكيفية استخدامها."
وتأتى هذه الخطوة بعدما أضافت أبل قواعد خصوصية جديدة فى يونيو 2018، والتى كان الهدف منها منع المطورين من بيع معلومات المستخدمين المجمعة إلى أطراف ثالثة، ويبدو أن تطبيق Onavo Protect لم يلتزم ببعض هذه القواعد.
GMT 03:02 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"فيس بوك" تسمح للباحثين والصحفيين بالاطلاع على تفاصيل الإعلانات السياسية
GMT 02:54 2018 السبت ,25 آب / أغسطسفيس بوك تزيل تطبيق VBN التابع لها من آب ستور
GMT 02:51 2018 السبت ,25 آب / أغسطستويتر تتيح أدوات فلترة جديدة فى صندوق الرسائل
GMT 02:41 2018 السبت ,25 آب / أغسطسبعد"فيس بوك وتويتر" جوجل ينضم للقائمة ويحظر 39 قناة إيرانية على يوتيوب
GMT 02:29 2018 السبت ,25 آب / أغسطسناسا تطلق تطبيق واقع افتراضى لالتقاط صور فى الفضاء
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
أرسل تعليقك