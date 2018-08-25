تعرف على السبب وراء سحب فيس بوك تطبيقها من متجر أبل



طلبت أمس شركة أبل من فيس بوك سحب تطبيق الأمان Onavo Protect المملوك لها من متجر آب ستور، نظرا لأنه ينتهك قواعد متجرها، وهو الأمر الذى فعلته فيس بوك فى النهاية، ما أثار تساؤلات حول السبب وراء قيام فيس بوك بإزالة التطبيق بشكل نهائى بدلا من محاولة جعله يتوافق مع سياسة متجر أبل، إلا أن تقريرا جديدا لموقع gadgetsnow الهندى، أوضح السبب وراء هذه الخطوة.

وجاء فى التقرير أن فيس بوك أزالت التطبيق، لأنها لم تكن ترغب فى التوقف عن تتبع ما كان يقوم به الأشخاص على هواتفهم المحمولة، فتغيير خصائص التطبيق لتتناسب مع قواعد متجر أبل يعنى أن التطبيق سيجمع كمية أقل من البيانات عن المستخدمين وهو الأمر الذى لا تفضله فيس بوك فى النهاية، خاصة وأنه سيؤثر على الإعلانات التى تعتبر المصدر الأساسى للربح لديها.

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى يخضع فيه فيس بوك لتدقيق مكثف على الخصوصية بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا فى وقت سابق من هذا العام، حيث أن الادعاءات المتعلقة بهذه الفضيحة واستخدام المعلومات الشخصية التى تم حصدها من 87 مليون حساب على فيس بوك قد أضعفت سمعة الشبكة الاجتماعية، ومنذ وقوع الفضيحة، حقق فيس بوك فى آلاف التطبيقات وعلق أكثر من 400 منها بسبب مخاوف مشاركة البيانات.

ويعد Onavo Protect هو تطبيق VPN تمكنت شركة فيس بوك من شراءه عام 2013، حيث استحوذت فيس بوك على هذا التطبيق لتوفير اتصال أمن للمستخدمين، إضافة إلى جمع البيانات حول عاداتهم على الإنترنت التى تتجاوز فيس بوك، وما يتعلق بالتطبيقات الأخرى، حيث استخدمت فيس بوك هذا التطبيق لتتبع التطبيقات التى كان يستخدمها الأشخاص على هواتفهم وتتبع موقعهم واهتماماتهم المختلفة على شبكة الإنترنت، إلا أن فيس بوك دافعت عن نفسها قائلة أنها كانت توضح للمستخدمين الذين يقومون بتحميل Onavo عن المعلومات التى يتم جمعها وكيفية استخدامها."

وتأتى هذه الخطوة بعدما أضافت أبل قواعد خصوصية جديدة فى يونيو 2018، والتى كان الهدف منها منع المطورين من بيع معلومات المستخدمين المجمعة إلى أطراف ثالثة، ويبدو أن تطبيق Onavo Protect لم يلتزم ببعض هذه القواعد.