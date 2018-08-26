لا شك أن الجميع بات يدرك حجم الأهمية التي توليها شركة جوجل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تعمل بجد على جعل خدماتها المتعددة أكثر ذكاءً، وذلك من خلال جلب مساعدها الذكي Google Assistant إليها، والآن يبدو أن الدور جاء على خدمة الرسائل التابعة لها.

إذ ظهر أن جوجل تختبر جلب Google Assistant إلى Android Messages، وهو تطبيق رسائل SMS الافتراضي لنظام أندرويد، على نحو يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المساعد الذكي من التطبيق مباشرةً، حتى أن المساعد سوف يقترح على المستخدم توصيات بناءً على محتوى الرسائل النصية، مثل عرض المطاعم القريبة أو حالة الطقس.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل أصبحت تولي أهميةً خاصةً لتطبيق Android Messages، إذ جلب العديد من مزايا تطبيق التراسل التابع لها Allo إليه، بما في ذلك الملصقات، ونسخة الويب، والردود الذكية.

ويُعد جلب Google Assistant خطوة أخرى أقرب إلى سد الفجوة بين Allo و Android Messages، الذي تعمل جوجل من خلال التعاون مع شركات الاتصالات حول العالم إلى جعله تطبيق التراسل الأول على هواتف أندرويد من خلال دعم معيار التراسل RCS، وتعني "خدمات الاتصال الغنية"، إذ إنه لم يعد مثل تطبيق الرسائل التقليدية، فهو يدعم، إلى جانب الرسائل النصية، مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية والصور المتحركة GIF والموقع والرسائل الصوتية.