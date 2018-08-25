أشهر التطبيقات الأعلى استنزافا لباقة الإنترنت

تقليص استخدام هاتفك أثناء اقترابك من الحد الأقصى للبيانات في نهاية كل شهر لا يعد وسيلة فعالة للتوفير، وأفضل طريقة هي إيقاف التطبيقات التى تستنزف للبيانات فى البداية، وهذه الخطوة ستحدث فارق بالنسبة لاستخدامك، وهناك عدة تطبيقات يجب الابتعاد عن استخدامها من خلال باقة الهاتف على هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم أيًا من هذه التطبيقات يوميًا ، فغيّر هذه الإعدادات لتقليل مقدار البيانات التي يستخدمها.
فعليك إيقاف ميزة التشغيل التلقائى للفيديوهات فى كلا من فيس بوك وتويتر، كما عليك تقليل جودة الفيديو على تطبيق Netflix، بالإضافة إلى التوقف عن تشغيل الفيديوهات بشكل خاص على تطبيق انستجرام.
التطبيقات الأعلى استنزافا لباقة الانترنت
Facebook
Netflix
Snapchat
Spotify
YouTube.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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