أشهر التطبيقات الأعلى استنزافا لباقة الإنترنت



تقليص استخدام هاتفك أثناء اقترابك من الحد الأقصى للبيانات في نهاية كل شهر لا يعد وسيلة فعالة للتوفير، وأفضل طريقة هي إيقاف التطبيقات التى تستنزف للبيانات فى البداية، وهذه الخطوة ستحدث فارق بالنسبة لاستخدامك، وهناك عدة تطبيقات يجب الابتعاد عن استخدامها من خلال باقة الهاتف على هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم أيًا من هذه التطبيقات يوميًا ، فغيّر هذه الإعدادات لتقليل مقدار البيانات التي يستخدمها.



فعليك إيقاف ميزة التشغيل التلقائى للفيديوهات فى كلا من فيس بوك وتويتر، كما عليك تقليل جودة الفيديو على تطبيق Netflix، بالإضافة إلى التوقف عن تشغيل الفيديوهات بشكل خاص على تطبيق انستجرام.

التطبيقات الأعلى استنزافا لباقة الانترنت

Facebook

Instagram

Netflix

Snapchat

Spotify

Twitter

YouTube.